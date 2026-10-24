Natalia Segura sorprende al aparecer llorando y hace sensible confesión sobre su hijo: "Mi vida es caótica" En plena conversación con su esposo Ignacio Baladán, la influencer Natalia Segura no pudo contener las lágrimas al sincerarse sobre la situación que atraviesa estos días.

Natalia Segura sorprendió a sus seguidores al reaparecer entre lágrimas en redes sociales. La influencer colombiana compartía un momento con su esposo, el uruguayo Ignacio Baladán, cuando no pudo contener el llanto al sincerarse sobre una situación que la afecta y que, según confesó, también impacta el tiempo que puede dedicarle a su hijo.

La escena se produce meses después de la polémica que generó ‘La Segura’ al afirmar que la “habían desahuciado”. Más adelante, la creadora de contenido aclaró que sus declaraciones estaban relacionadas con el diagnóstico de los malestares físicos que la acompañarán de por vida, pese a los tratamientos que ha seguido.

Natalia Segura llora al hacer confesión sobre su hijo

Todo ocurrió durante una interacción con sus seguidores. Al llegar a casa, Natalia rompió en llanto y explicó que se sentía especialmente sensible por el cansancio acumulado y la cercanía de su periodo menstrual. “Amor, tengo ganas de llorar porque me va a llegar el periodo. Siento que no se me reinicia el día y siento que estamos trabajando tanto…”, expresó.

Al verla afectada, Baladán intentó reconfortarla y le ofreció una bebida caliente. Sin embargo, la influencer respondió que lo único que quería era estar con su hijo. Fue entonces cuando el pastelero le recordó que el menor ya estaba dormido.

La conversación continuó y Natalia reconoció que la carga laboral la tenía sobrepasada. Entre lágrimas, lamentó que esa rutina no le permitiera compartir con su pequeño el tiempo que quisiera. “Estos días han sido caóticos. En realidad, mi vida es caótica de trabajo, y la de mi marido… Y quisiera haber llegado más temprano para estar con mi hijo”, manifestó.

Baladán, con quien contrajo matrimonio civil en 2024 tras dos años de relación, trató de animarla y le recordó que, más allá de las responsabilidades diarias, había construido una vida de la que podía sentirse feliz. Minutos después, ‘La Segura’ se secó las lágrimas y optó por cambiar de tema, no sin antes admitir que suele sentirse más vulnerable emocionalmente durante esos días.