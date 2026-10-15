Conductor de ‘Ouke’ desata indignación por comentario sobre agresión homofóbica en Miraflores: “Momentos de bipolaridad”

Jhovan Tomasevich, conductor del podcast 'Nadie se salva', del canal de YouTube 'Ouke', se ha convertido en tendencia en redes sociales tras emitir un comentario sobre la agresión homofóbica ocurrida recientemente en Miraflores. Como se recuerda, un sujeto identificado como Augusto Nava fue denunciado por atacar verbalmente a una pareja gay dentro de un establecimiento de dicho distrito.

El recordado vocalista de Zen intentó explicar la conducta del acusado al vincularla con una supuesta crisis psiquiátrica y de bipolaridad, hecho que, según su familia, estaría atravesando Nava. Sin embargo, sus declaraciones no fueron tomadas de buena manera por su compañera en la conducción, Alexandra Ampuero, conocida como 'Tulita', quien lo encaró al considerar que sus palabras podrían interpretarse como una justificación de la agresión.

Jhovan Tomasevich habla sobre la agresión homofóbica en Miraflores

Durante su intervención sobre el caso de homofobia en Miraflores, Jhovan Tomasevich argumentó que conocía situaciones similares a la que habría protagonizado el denunciado Augusto Nava. Según explicó, algunas personas atraviesan episodios relacionados con su salud mental y, durante esos momentos, pueden expresar ideas radicales influenciadas por el contenido que consumen en internet.

"Conozco gente así, conozco a algunas personas que pasan por esto y, a ver, estuve con un episodio parecido, y cuando conversé con la familia, parece que esta persona, cuando están en sus momentos más débiles de su bipolaridad, consume, como cualquiera de nosotros, contenido de Internet", declaró el vocalista Zen, grupo peruano de rock.

"Hoy le tocó la homofobia; obviamente, claramente su mensaje y su agresividad fueron contra la pareja homosexual. Pero pasa que podría pasar mañana un tema conspiranoico", afirmó Tomasevich. Sus palabras generaron la reacción de su compañera en la conducción, Alexandra Ampuero, 'Tulita', quien expresó su desacuerdo.

'Tulita' encara a Jhovan Tomasevich por sus declaraciones sobre caso de homofobia

'Tulita' confrontó en vivo a su compañero en la conducción Jhovan Tomasevich por sus comentarios sobre el caso de homofobia ocurrido en Miraflores. Durante el intercambio de ideas, la presentadora cuestionó sus argumentos y marcó una diferencia entre expresar ideas conspirativas y lanzar mensajes de odio contra una comunidad.

"Pero yo, decir que la tierra es plana no es lo mismo que lanzar mensajes de odio hacia una comunidad", señaló.

Además, 'Tulita' rechazó que se relacionara la bipolaridad con las conductas homofóbicas, pues consideró que se trata de cuestiones distintas. "Pero claro, ser bipolar no es lo mismo que ser homofóbico, es decir, estamos hablando de que él, de repente, la enfermedad exacerba una parte de su personalidad, pero son creencias que él ya tiene", sostuvo.

"Yo creo que él meollo del asunto con él no es tanto la enfermedad mental que tiene, que puede ser muy grave, voy al ataque, a la forma del ataque que tiene", finalizó la popular 'Tulita'.