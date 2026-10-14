La participación de Zuliet Seminario en el Miss Grand International 2026 llegó a su fin con un resultado que sorprendió a sus seguidores. Aunque figuraba entre las candidatas que generaban expectativas en la recta final del certamen de belleza, la representante peruana no consiguió ingresar al Top 11 y culminó su paso por la competencia dentro del Top 25.

Horas después de la gala celebrada en Bangkok, la modelo emprendió su retorno al Perú y aprovechó una escala aérea para compartir sus primeras impresiones sobre lo ocurrido. En una transmisión en redes sociales, habló de los criterios que, según considera, pesan en este tipo de concursos y también salió al frente de las críticas dirigidas a sus vestuarios. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

Zuliet Seminario reflexiona tras resultados del Miss Grand International 2026

Durante su reflexión, Zuliet sostuvo que los certámenes internacionales no se definen únicamente por la belleza física o el desempeño de las candidatas. Desde su perspectiva, las organizaciones evalúan otros factores que los beneficien al momento de escoger a sus ganadoras. “A ver, esto es un negocio, es un negocio. Entonces, como empresa, siempre voy a buscar algo que a mí me aporte y me sume y... ¿sabes?”, declaró.

Luego profundizó en esa idea y señaló que una concursante puede reunir las cualidades más destacadas sin que eso garantice un resultado favorable. “Y yo puedo ser bonita, puedo tener la mejor pasarela, puedo hacer muchas cosas, pero... Ay, es que no quiero comparar, pero... Es como que siempre voy a buscar algo más allá de solo una chica bellísima”, agregó.

Las declaraciones surgieron tras la coronación de Jihan Dimack, representante de Tanzania, quien se convirtió en la primera mujer africana en ganar el concurso de belleza. El puesto de primera finalista quedó en manos de Shyare Andrade, de Ecuador.

Otro de los temas que abordó fue su propuesta de vestuario, en polémica luego de sufrir un percance en plena preliminar. La modelo arequipeña defendió el trabajo realizado para su participación y aseguró que cada una de las prendas fue preparada especialmente para la competencia. “Mis vestidos nada que ver. A mí me encantaron. Eso es lo que importa, ¿no? La ropa que yo tenía era nueva. No había nada repetido, nada. Gabriel se encargó de que toda la ropa que yo me he puesto. Toda la ropa era nueva, toda. Hasta las trusas íntimas eran nuevas”, aseveró.

Con estas declaraciones, Zuliet Seminario dejó clara su postura frente a las críticas y ofreció su propia lectura sobre un resultado que, para muchos de sus seguidores, estuvo lejos de los pronósticos previos al certamen creado por el mediático tailandés Nawat Itsaragrisil.