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Comisión de Constitución EN VIVO: senadores discuten dictamen de delegación de facultades

El nuevo dictamen de la Comisión de Constitución del Senado incluye ocho puntos adicionales al pedido ya aprobado por la Cámara de Diputados.

Comisión de Constitución del Senado debate pedido de facultades | Composición: LR.
Comisión de Constitución del Senado debate pedido de facultades | Composición: LR.
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La Comisión de Constitución del Senado debate HOY el dictamen propuesto para la delegación de facultades legislativas para el Gobierno de Keiko Fujimori. Nuevo dictamen propuesto por la Cámara Alta añadió ocho puntos nuevos al pedido aprobado por la Cámara de Diputados.

Comisión de Constitución EN VIVO

09:26
15/10/2026

Pedido de facultades sería votado en el Pleno del Senado el próximo lunes 19

De acuerdo con el senador de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, el predictamen de facultades legislativas será sometido a votación hoy, 15 de octubre. Por su parte, el pleno de la Cámara Alta tendría previsto realizar la votación final este lunes 19 de octubre.

09:23
15/10/2026

Predictamen de la Comisión de Constitución del Senado añade ocho puntos al pedido de facultades

El predictamen de la Comisión de Constitución del Senado propone agregar ocho puntos al proyecto de delegación de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados, orientados a temas de seguridad y la infraestructura. Incluye responsabilidad de los ministros ante el Senado, la participación temporal de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de penales, un sistema de seguimiento para liberados de delitos de alta peligrosidad y reglas para el uso de la fuerza. Además, se buscará fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional, acelerar autorizaciones para proyectos de infraestructura y establecer rendición de cuentas de los ministros sobre estos decretos. Por último, se elimina la propuesta de una carrera laboral especial para centros juveniles, considerado fuera del pedido original del Ejecutivo.

09:22
15/10/2026

Comisión de Constitución: ¿A qué hora sesionaran en el Senado?

La sesión de la Comisión de Constitución para debatir y votar el predictamen de facultades legislativas está programada para hoy, 15 de octubre, a las 11:00 a. m.

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