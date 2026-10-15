Patricia Iturregui acusa al fujimorismo de vulnerar el reglamento del Congreso tras desconocer votación de cuestión de orden

La senadora Patricia Iturregui acusó a Fuerza Popular de vulnerar el reglamento del Congreso durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado este jueves, donde se debate el pedido de delegación de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori. La legisladora cuestionó el manejo de la cuestión de orden que presentó para discutir los límites de la Cámara Alta y sostuvo que no se respetó el resultado de la primera votación.

“La mesa lo que ha hecho es no querer aceptar que habíamos ganado la votación. Un problema ha sido que hemos ganado una votación que no se ha reconocido”, declaró Iturregui tras los incidentes registrados en la comisión. La senadora cuestionó que no se permitiera a los legisladores exponer sus argumentos sobre las prerrogativas del Senado frente al pedido remitido por el Poder Ejecutivo.

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Cabe señalar que la discusión inició cuando Iturregui solicitó debatir y aprobar un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los artículos del reglamento parlamentario. En la primera votación, la mayoría de senadores votaron a favor de que se proceda con la cuestión de orden. Sin embargo, posteriormente se sometió a votación una rectificación de la cuestión de orden, que obtuvo cero votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

“Fuerza Popular está quebrantando los reglamentos del Congreso y no nos han dejado debatir, ni argumentar. Hubo mal manejo de la comisión”, manifestó la senadora. Además, cuestionó la posibilidad de que el Senado incorpore modificaciones al pedido de facultades enviado por la Cámara de Diputados, al considerar que la Cámara Alta no puede alterar lo aprobado por la otra cámara.

En esa línea, Iturregui acusó al partido de gobierno de vulnerar la Constitución al querer incorporar siete materias que no corresponden al pedido original que se envió desde la Cámara de Diputados. “Se ha violentado el reglamento del Congreso y el partido de gobierno está violentando la Constitución agregando cosas que no corresponden”, sostuvo.

Tras los reclamos y enfrentamientos entre bancadas, los senadores de las cuatro bancadas de oposición, partido de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras optaron por retirarse de la sesión, la cual quedó suspendida hasta las 5 de la tarde.