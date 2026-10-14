El querido humorista José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido por todo el Perú como Mondonguito, no deja de hacer reír al público con sus ocurrencias, a pesar de estar hospitalizado en el Cayetano Heredia por una fibrosis pulmonar, desde el último miércoles 7 de octubre. Sin embargo, también ha expresado su dolor al leer publicaciones que lo dan por muerto.

Desde que fue llevado a Cuidados Intensivos del Hospital Cayetano Heredia, Mondonguito ha recibido el cariño de sus amigos y colegas, entre ellos Cachay y Kike Suero. Asimismo, muchas personas no han dudado de apoyarlo con transferencias al número que compartió en sus redes oficiales.

Mondonguito pide que paren con las burlas. Foto: TikTok.

Mondonguito se quiebra por importante donación

Mondonguito, quien lucha por recuperarse, se emocionó por apoyo del empresario Eddy Morales, más conocido como 'el paisa', quien le transfirió S/1.000. “Uy, qué chevere. Paisita, gracias por todo el apoyo. Dios te bendiga”, expresó con la voz entrecortada. “Gracias, no puedo hablar mucho. A todas las personas que quieren apoyarme, gracias. Estoy jodido, saludos desde el infierno”, añadió entre risas.

“No le hice daño a nadie y tuve muchos errores. No me odies por eso y vive en paz contigo mismo porque el amor al prójimo y a uno mismo es la riqueza más grande del ser humano”, es el mensaje que compartió junto al video de agradecimiento.

“Mondongo el diablo está asustado, el desea que te mejores”, “Te está llamando Pascualillo, anda nomás, gracias por todo”, “Mondongito, sigue la luz, que no te interrumpan, sigue la luz”, “Dios, que se multipliquen a nuestro amigo El rico piurano, todos sigan de buen corazón”, “No cambia el cómico Mondonguito, saludos desde el infierno, gracias a él comía mi sopa desde pequeño” y “Dios permita que te recuperes Mondonguito. Mucha fuerza”; fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Mondonguito pide que paren las noticias sobre su muerte. Foto: TikTok.

En otro video, Mondonguito pidió que se detengan con las publicaciones que anuncian su muerte, ya que es doloroso para él. “¿Por qué me matan en las redes sociales? Aún sigo vivo y jamás voy a perder la chispa y las esperanzas mientras no cierre los ojos”, expresó el comediante, dejando notar sus ganas de seguir en este mundo.