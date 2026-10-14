Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Espectáculos

Mondonguito rompe en llanto al ver que famoso influencer peruano le donó S/1000 para su recuperación: “No me odien, no le hice daño a nadie”

A pesar de su estado crítico, Mondonguito ha recibido apoyo emocional y financiero de amigos y seguidores, quienes han donado para su recuperación tras ser ingresado a Cuidados Intensivos.

El humorista peruano José Lorenzo Zubiate se encuentra hospitalizado por fibrosis pulmonar, pero sigue haciendo reír desde el Hospital Cayetano Heredia. Fotos: TikTok.
El humorista peruano José Lorenzo Zubiate se encuentra hospitalizado por fibrosis pulmonar, pero sigue haciendo reír desde el Hospital Cayetano Heredia. Fotos: TikTok.
Por
google iconLa República en Google

El querido humorista José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido por todo el Perú como Mondonguito, no deja de hacer reír al público con sus ocurrencias, a pesar de estar hospitalizado en el Cayetano Heredia por una fibrosis pulmonar, desde el último miércoles 7 de octubre. Sin embargo, también ha expresado su dolor al leer publicaciones que lo dan por muerto.

Desde que fue llevado a Cuidados Intensivos del Hospital Cayetano Heredia, Mondonguito ha recibido el cariño de sus amigos y colegas, entre ellos Cachay y Kike Suero. Asimismo, muchas personas no han dudado de apoyarlo con transferencias al número que compartió en sus redes oficiales.

Mondonguito pide que paren con las burlas.

Mondonguito pide que paren con las burlas. Foto: TikTok.

Puedes ver

Kike Suero se conmueve al visitar a Mondonguito en hospital y ruega por su pronta recuperación: “Para que lo cures, Señor”

lr.pe

Mondonguito se quiebra por importante donación

Mondonguito, quien lucha por recuperarse, se emocionó por apoyo del empresario Eddy Morales, más conocido como 'el paisa', quien le transfirió S/1.000. “Uy, qué chevere. Paisita, gracias por todo el apoyo. Dios te bendiga”, expresó con la voz entrecortada. “Gracias, no puedo hablar mucho. A todas las personas que quieren apoyarme, gracias. Estoy jodido, saludos desde el infierno”, añadió entre risas.

“No le hice daño a nadie y tuve muchos errores. No me odies por eso y vive en paz contigo mismo porque el amor al prójimo y a uno mismo es la riqueza más grande del ser humano”, es el mensaje que compartió junto al video de agradecimiento.

“Mondongo el diablo está asustado, el desea que te mejores”, “Te está llamando Pascualillo, anda nomás, gracias por todo”, “Mondongito, sigue la luz, que no te interrumpan, sigue la luz”, “Dios, que se multipliquen a nuestro amigo El rico piurano, todos sigan de buen corazón”, “No cambia el cómico Mondonguito, saludos desde el infierno, gracias a él comía mi sopa desde pequeño” y “Dios permita que te recuperes Mondonguito. Mucha fuerza”; fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Mondonguito pide que paren las noticias sobre su muerte.

Mondonguito pide que paren las noticias sobre su muerte. Foto: TikTok.

En otro video, Mondonguito pidió que se detengan con las publicaciones que anuncian su muerte, ya que es doloroso para él. “¿Por qué me matan en las redes sociales? Aún sigo vivo y jamás voy a perder la chispa y las esperanzas mientras no cierre los ojos”, expresó el comediante, dejando notar sus ganas de seguir en este mundo.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mondonguito rompe en llanto al ver que famoso influencer peruano le donó S/1000 para su recuperación: “No me odien, no le hice daño a nadie”

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Asesinato de Mauricio Ruiz Sanz ‘Trvko’ cumple un año: caso sigue sin resolverse y familiares exigen justicia

Espectáculos

Diego Chávarri pierde los papeles y arremete contra Pati Lorena: “La vieja esta”

Mónica Sánchez termina internada tras sufrir una grave caída del escenario y preocupa su salud

Revelan la identidad de la nueva saliente de Marcelo Tinelli tras terminar su relación con Milett Figueroa

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Asesinato de Mauricio Ruiz Sanz ‘Trvko’ cumple un año: caso sigue sin resolverse y familiares exigen justicia

Predictamen de la Comisión de Constitución busca incorporar 8 puntos nuevos de las facultades aprobadas por diputados

Solo el 28.3% aprueba la gestión de Keiko Fujimori: su aceptación cayó 14.5% en un mes, según Bloomberg