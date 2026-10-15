Zayn Malik cierra su gira The Konnakol Tour 2026 en Lima: así fue su concierto en Costa 21

La espera terminó la noche del miércoles 14 de octubre en Costa 21, en San Miguel. Zayn Malik volvió a Lima después de 12 años, esta vez sin One Direction y al frente de su propia gira. Desde antes del concierto, las referencias a la banda británica convivían con la estética de Konnakol, su quinto álbum de estudio: polos con imágenes de sus integrantes, accesorios de leopardo, orejas de gato y grupos de amigas que aguardaban el reencuentro con el cantante.

La noche comenzó con Milena Warthon, encargada de abrir el espectáculo. La artista peruana, quien admira a Zayn desde niña, vivió una de las presentaciones más importantes de su carrera antes de dar paso al protagonista de la jornada.

Conoce todos los detalles de la gira The Konnakol Tour 2026 de Zayn Malik en Lima

A las 8.40 p. m., después de diez minutos de retraso, las luces se apagaron. La iluminación en blanco y negro anunció la salida de Zayn, quien llegó a Lima para cerrar The Konnakol Tour 2026, su segunda gira de conciertos como solista. El recorrido comenzó en Londres, Inglaterra, el 23 de mayo y concluyó en la capital peruana el 14 de octubre.

La gira contemplaba inicialmente 31 presentaciones, cifra que subió a 32 con la incorporación de una fecha en Dublín. Sin embargo, en mayo se anunciaron cancelaciones por complicaciones de salud: quedaron fuera todas las fechas de Estados Unidos, un concierto en Irlanda y dos en Reino Unido, mientras que la presentación de Manchester cambió de fecha. Los conciertos latinoamericanos se mantuvieron en el calendario. Finalmente, Lima recibió el espectáculo que puso punto final al recorrido.

El regreso de Zayn a Lima después de 12 años

El concierto comenzó con 'Nusrat'. Al terminar, Zayn se dirigió al público: “Este es mi último show en Sudamérica por el momento, volveré. Diviértanse y pasen una buena noche”. La respuesta llegó de inmediato, con gritos que llenaron el recinto.

Después sonó 'She', de Mind of Mine (2016), su álbum debut como solista. El público la cantó a todo pulmón. Bastaron esos primeros temas para comprobar que los asistentes conocían las canciones de principio a fin. En los pasajes más emotivos, varias chicas lloraban mientras seguían cada palabra.

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La presentación continuó con 'Met Tonight' y dio paso a una selección de Room Under the Stairs, álbum en el que Zayn se acercó al soul y al blues, con un sonido más íntimo que el R&B de sus primeros trabajos. El disco, grabado en un espacio reducido de su propia casa, refleja esa búsqueda de un registro más personal.

En ese tramo llegó 'Birds on a Cloud'. Antes de continuar con 'What I Am', 'Alienated' y 'Dreamin', el cantante hizo una pausa para hablar de su regreso a Lima.

“Sé que ha pasado mucho tiempo para que vuelva aquí, gracias por ser pacientes y esperarme. Estoy de vuelta. ¡Estoy de vuelta!”, expresó. Luego pidió al público que lo acompañara con sus voces durante las siguientes canciones. La invitación encontró respuesta en un recinto que siguió cada tema.

La banda que acompañó a Zayn estuvo integrada por mujeres. El cantante reconoció su trabajo y pidió a los asistentes que les dedicaran un aplauso. Con una voz capaz de alcanzar notas altas y melodías que alternaban entre la introspección y la intensidad, el artista completó el primer tramo del concierto.

De 'Pillowtalk' a la promesa de volver

Un interludio reunió fragmentos de 'Vibes', 'Talk to Me' y 'Still Got Time'. Después llegaron 'Concrete Kisses', 'Gates of Hell' y 'Borderz', hasta que los primeros acordes de 'Pillowtalk' provocaron una de las reacciones más intensas de la noche.

Lanzada en 2016, tras su salida de One Direction, 'Pillowtalk' fue el primer sencillo de Zayn como solista. La canción debutó en el primer puesto del Billboard Hot 100 de Estados Unidos y también encabezó las listas británicas. Diez años después, el público limeño volvió a cantarla a todo pulmón, en uno de los momentos más celebrados del concierto.

El repertorio continuó con 'Lied To' y 'Used to the Blues', canción de Konnakol que Zayn presentó como su favorita del nuevo álbum. Un momento de percusión también despertó los aplausos del público. Luego llegaron 'Take Turns' y 'Fatal', temas que los asistentes acompañaron con sus voces.

Las luces anaranjadas anunciaron 'dRuNk', de Mind of Mine. Después, con 'iT’s You', llegó uno de los pasajes más íntimos de la noche. Zayn ha señalado que esta es su canción favorita para interpretar en vivo y, esta vez, los gritos dieron paso a un silencio atento que permitió al público concentrarse en su voz.

El concierto siguió con un interludio que incluyó fragmentos de 'Love Like This' y 'Trampoline'. Luego sonaron 'Scripted', de Icarus Falls (2018), y 'Sweat', de Nobody Is Listening (2021), con sus influencias electrónicas. El escenario se tiñó de rosa mientras los asistentes gritaban “¡Te amo, Zayn!”.

La presentación también marcó un momento importante en la trayectoria de un artista que ha hablado abiertamente de las dificultades que le genera la ansiedad al subir al escenario. En el pódcast Call Her Daddy, explicó que cantar con One Direction era distinto de asumir por sí solo una canción completa frente al público. En 2016, canceló su participación en el Capital Summertime Ball, en Londres, y un concierto en Dubái porque no se sentía preparado para afrontar una actuación solista de esa magnitud.

Diez años después de su debut en solitario, Zayn cerró en Lima The Konnakol Tour 2026. La gira llegó tras una nueva etapa de presentaciones en vivo, que incluyó un recorrido de diez fechas en 2025. Esta vez, el cantante puso punto final a su tour con un concierto en el que repasó canciones de sus distintas etapas musicales y reafirmó el vínculo con sus seguidores.

Al terminar 'Sweat', las luces se apagaron y el público comenzó a corear su nombre: “¡Zayn, Zayn, Zayn!”. En ambos sectores de Costa 21 se escuchó también el mismo pedido: “¡Una más, una más, una más!”. La iluminación volvió y el cantante regresó al escenario para interpretar 'Die for Me', tema de Konnakol que cerró el repertorio de la noche.

“Perú, nos vemos. Gracias por esta noche, fue jodidamente genial”, dijo antes de despedirse. También agradeció a cada integrante de la banda que lo acompañó durante la gira por distintos países.

Aunque el repertorio no incluyó canciones de One Direction, la boyband estuvo presente entre el público, en los polos, las gorras, las pulseras y los recuerdos que acompañaron la noche. Para muchos asistentes, el regreso de Zayn también significó reencontrarse con una etapa de sus vidas ligada al grupo británico, que ofreció su único concierto en el Perú el 27 de abril de 2014, en el Estadio Nacional.

Con esta presentación, Zayn se convirtió en el cuarto de los cinco integrantes de One Direction que han ofrecido conciertos en el Perú como solistas. Doce años después de aquella visita con la banda, cerró su gira en Lima y se despidió con una promesa de volver, aunque sin anunciar una fecha.