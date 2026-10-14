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Jely Reátegui encara a streamer ‘Cinesmero’ por despotricar contra Bruno Ascenzo: “Has dicho cosas horribles que no tienen sentido”

La actriz Jely Reátegui aseguró que las afirmaciones de Hugo Lezama representan un ataque personal hacia Bruno Ascenzo. "Me molesta porque siento que es un ensañamiento", dijo.

La actriz Jely Reátegui defendió al director Bruno Ascenzo en el podcast ‘Pitucos marrones’, tras las acusaciones de Hugo Lezama sobre el cineasta y su impacto en Netflix y Movistar.
La actriz Jely Reátegui defendió al director Bruno Ascenzo en el podcast ‘Pitucos marrones’, tras las acusaciones de Hugo Lezama sobre el cineasta y su impacto en Netflix y Movistar.
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La actriz Jely Reátegui estuvo en el podcast 'Pitucos marrones' y no dudó en defender a Bruno Ascenzo, director de la película peruana 'La Tribu', luego de que Hugo Lezama, más conocido como 'Cinesmero', acusara al cineasta nacional de ser el responsable de que empresas como Netflix y Movistar no inviertan más en producciones nacionales.

"Han pasado unas cosas que tú debes saber, unas cosas horribles que no tienen sentido. He venido a desmentir las tres cosas que has dicho, no solo como actriz siendo dirigida por él, sino también como amiga, porque creo que es personal y me he picado, no me gusta", manifestó Reátegui, quien días atrás fue hospitalizada por dengue.

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Jely Reátegui defiende a Bruno Ascenzo de los ataques de 'Cinesmero'

Jely Reátegui, quien reveló por qué llamó 'puerta' a Nicola Porcella, admitió que ha participado en proyectos que no le han gustado mucho, pero también siente orgullo de ser parte de películas como 'La Tribu', que llevó a 14.000 espectadores en su primer fin de semana y que es dirigida justamente por Bruno Ascenzo.

"Vi un video que me llegó al pincho, porque tú lanzas factos y la gente te cree. Pero también hay ese fenómeno de la postverdad donde tú dices una cosa y después la gente cree que esto es así y en verdad no ha sido así. Dijiste que no sé qué marca de teléfono ya no apostaba por hacer cortos y ficción por la culpa de Bruno Ascenzo. Dijiste que Movistar Series ya no hace ficción por su culpa. No me jodas, como si Bruno fuera la peor persona del Perú cuando hace un montón de cosas", expresó la actriz que es parte del jurado de 'Yo soy'.

Para Jely, todo lo que Hugo Lezama ha dicho sobre Ascenzo va más allá de lo profesional. "Me molesta porque siento que es un ensañamiento personal. No puedo más con la rabia, estoy sobrevirada. Bruno es una más de las personas que está tratando de hacer que esta industria crezca, que no hay industria. Me parece bien pendejo adjudicarle la responsabilidad de que Movistar Series se fue a la quiebra y dejó de invertir en Latinoamérica", añadió Jely.

"Buena parchada de Jely", "Justo después de la entrevista, compré mi entrada al cine y si está buena la película", "El Barbas no arrugó", "Hugo, podrá decir verdades, pero su talón de Aquiles siempre será que nunca produjo nada, eso no quita que todas sus críticas a las producciones nacionales son ciertas, el nivel es bajísimo", "Pero es cierto. Bruno Ascenzo tiene todo a su disposición, trabaja con una productora que puede hacer sus largos, siquiera que le meta un poco de ganas" y "Lo malo del Barbas es que saca conclusiones apresuradas o buscando generar el clip fácil para ser polémico su contenido"; fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.

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