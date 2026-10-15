Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Espectáculos

Jaime Bayly arremete contra Keiko Fujimori tras cuestionado anuncio de nuevas reglas de disciplina escolar: "Es una completa estupidez"

"Que un muchacho tenga el cabello largo no define su identidad", fue la dura crítica que le hizo Jaime Bayly a Keiko Fujimori, luego que la mandataria anunciara estrictas reglas que se deberán cumplir en los colegios.

Medida impuesta por el Gobierno de Keiko Fujimori generó una ola de críticas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Medida impuesta por el Gobierno de Keiko Fujimori generó una ola de críticas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

El anuncio del Gobierno de Keiko Fujimori sobre la implementación de nuevas reglas de disciplina en las escuelas públicas ha generado una ola de críticas. La medida contempla restricciones relacionadas con la apariencia de los estudiantes, el uso de celulares y la recuperación de las notas de conducta, bajo el argumento de recuperar el orden y hacer frente a problemas como la violencia y el acoso escolar. "El orden no solamente es en las calles. También tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas", sostuvo la mandataria.

Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por diversos sectores, entre ellos el escritor peruano Jaime Bayly, quien cuestionó duramente la iniciativa y calificó de completa estupidez la idea impulsada por la lideresa de Fuerza Popular. En un reciente video publicado en su canal de YouTube, el exconductor de 'El francotirador' consideró que las disposiciones representan un atropello a la libertad de los jóvenes y puso en duda los criterios para regular aspectos como el largo del cabello de los escolares.

Puedes ver

Jaime Bayly despotrica contra Rafael López Aliaga por comentarios homofóbicos: "Un discurso miserable"

lr.pe

La dura crítica de Jaime Bayly a Keiko Fujimori por nuevas reglas en colegios

Jaime Bayly cuestionó las nuevas disposiciones anunciadas por Keiko Fujimori para las instituciones educativas públicas y señaló que estas podrían limitar la libertad de los estudiantes. El escritor peruano criticó las restricciones sobre la apariencia personal, entre ellas la prohibición del maquillaje en las escolares, el cabello teñido y la exigencia de que los varones asistan a clases con el pelo corto.

Asimismo, el comunicador puso en duda cómo se aplicaría la norma sobre el largo del cabello masculino y quién tendría la autoridad para determinar si un estudiante incumple el reglamento.

"Yo le pregunto a la señora Keiko Fujimori, ¿quién mide el pelo de los hombrecillos en los colegios? ¿Va a haber un señor que lo mide? Digamos, ¿quién es la autoridad para decir esto está muy largo, esto está demasiado corto? ¿Quién fija el límite? Ah, usted no creo, no puede ir a tantos colegios a medirles el pelo a los jovencitos, a los hombrecitos, a los varoncitos", expresó.

Puedes ver

Jaime Bayly impacta al afirmar que Keiko Fujimori lo 'llamó' para ofrecerle tres embajadas: “Lo que quiere es que me maten”

lr.pe

La dura comparación de Jaime Bayly a las medidas adoptadas por Keiko Fujimori

Jaime Bayly también comparó las nuevas reglas escolares impulsadas por Keiko Fujimori con las ideas que tenía su padre sobre los hombres que llevaban el cabello largo. El escritor peruano cuestionó la pertinencia de regular la apariencia de los estudiantes y calificó las disposiciones como una restricción a la libertad individual de los jóvenes.

"Es una completa estupidez, es una idiotez. Además, es un atropello a la libertad de esos jóvenes, de esos muchachos. Me recuerda tanto a mi padre. Él decía: 'Todos los hombres que tienen el pelo largo son homosexuales'", expresó mortificado.

En esa misma línea, Bayly sostuvo que el largo del cabello no determina la identidad de una persona y cuestionó el enfoque adoptado por la mandataria. "Da la impresión de que es, no solo antiliberal, la postura de la señora presidenta peruana, sino también torpe y tonta", manifestó.

"Va usted en el camino completamente erróneo de los dictadores de derecha que atropellan las libertades", sentenció.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiaomi presenta en Perú la Serie REDMI Note 17, diseñada para durar años gracias a la calidad REDMI Titán

Segundo caso del Liceo Naval: madre denuncia presiones para evitar que su hijo reporte presunto ataque en Maranguita

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila

Espectáculos

Christian Cueva en graves problemas: empresario denuncia que le debe 58 mil soles por producción de panetones y advierte con embargo de bienes

Mondonguito rompe en llanto al ver que influencer peruano le donó S/1000 para su recuperación: “No me odien, no le hice daño a nadie”

Agus Padilla pide disculpas a Suheyn Cipriani tras tildarla de "boba" en pódcast: “Tengo que controlar mis impulsos”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila

Comisión de Constitución EN VIVO: senadores discuten dictamen de delegación de facultades

Autorizan viaje de ministro Elmer Cuba a Nueva York del 24 al 28 de octubre