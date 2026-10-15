El anuncio del Gobierno de Keiko Fujimori sobre la implementación de nuevas reglas de disciplina en las escuelas públicas ha generado una ola de críticas. La medida contempla restricciones relacionadas con la apariencia de los estudiantes, el uso de celulares y la recuperación de las notas de conducta, bajo el argumento de recuperar el orden y hacer frente a problemas como la violencia y el acoso escolar. "El orden no solamente es en las calles. También tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas", sostuvo la mandataria.

Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por diversos sectores, entre ellos el escritor peruano Jaime Bayly, quien cuestionó duramente la iniciativa y calificó de completa estupidez la idea impulsada por la lideresa de Fuerza Popular. En un reciente video publicado en su canal de YouTube, el exconductor de 'El francotirador' consideró que las disposiciones representan un atropello a la libertad de los jóvenes y puso en duda los criterios para regular aspectos como el largo del cabello de los escolares.

La dura crítica de Jaime Bayly a Keiko Fujimori por nuevas reglas en colegios

Jaime Bayly cuestionó las nuevas disposiciones anunciadas por Keiko Fujimori para las instituciones educativas públicas y señaló que estas podrían limitar la libertad de los estudiantes. El escritor peruano criticó las restricciones sobre la apariencia personal, entre ellas la prohibición del maquillaje en las escolares, el cabello teñido y la exigencia de que los varones asistan a clases con el pelo corto.

Asimismo, el comunicador puso en duda cómo se aplicaría la norma sobre el largo del cabello masculino y quién tendría la autoridad para determinar si un estudiante incumple el reglamento.

"Yo le pregunto a la señora Keiko Fujimori, ¿quién mide el pelo de los hombrecillos en los colegios? ¿Va a haber un señor que lo mide? Digamos, ¿quién es la autoridad para decir esto está muy largo, esto está demasiado corto? ¿Quién fija el límite? Ah, usted no creo, no puede ir a tantos colegios a medirles el pelo a los jovencitos, a los hombrecitos, a los varoncitos", expresó.

La dura comparación de Jaime Bayly a las medidas adoptadas por Keiko Fujimori

Jaime Bayly también comparó las nuevas reglas escolares impulsadas por Keiko Fujimori con las ideas que tenía su padre sobre los hombres que llevaban el cabello largo. El escritor peruano cuestionó la pertinencia de regular la apariencia de los estudiantes y calificó las disposiciones como una restricción a la libertad individual de los jóvenes.

"Es una completa estupidez, es una idiotez. Además, es un atropello a la libertad de esos jóvenes, de esos muchachos. Me recuerda tanto a mi padre. Él decía: 'Todos los hombres que tienen el pelo largo son homosexuales'", expresó mortificado.

En esa misma línea, Bayly sostuvo que el largo del cabello no determina la identidad de una persona y cuestionó el enfoque adoptado por la mandataria. "Da la impresión de que es, no solo antiliberal, la postura de la señora presidenta peruana, sino también torpe y tonta", manifestó.

"Va usted en el camino completamente erróneo de los dictadores de derecha que atropellan las libertades", sentenció.