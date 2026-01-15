HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Ángel Páez y las investigaciones contra Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Streamers

Periodista Fátima Chávez renuncia a La Roro Network tras casi 2 semanas como conductora del streaming: "Otra persona liderará el espacio"

Comunicadora anunció su salida del espacio de streaming liderado por Carlos Orozco y aseguró que la decisión responde a motivos personales y profesionales.

Seguidores de La Roro Network sorprendidos por la renuncia de Fátima Chávez.
Seguidores de La Roro Network sorprendidos por la renuncia de Fátima Chávez. | Foto: Carlos Orozco/YouTube

La periodista Fátima Chávez sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida del canal de streaming La Roro Network. La exconductora de Canal N estuvo al frente del podcast 'BEF' tras casi dos semanas como conductora. Su ingreso a la plataforma había generado bastante interés desde diciembre, ya que la comunicadora solía participar en formatos de televisión, siendo uno de los más recientes en América TV.

Fátima Chávez anuncia su salida del canal de streaming La Roro Network

A través de un mensaje breve, Fátima Chávez informó que su participación en el canal de YouTube de Carlos Orozco llegó a su fin por razones personales y profesionales. También describió que, apartir de este jueves 15 de enero, otra persona asumirá la conducción de 'BEF'.

PUEDES VER: Viralizan supuestos chats de Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, contra tiktoker Zully: "Se jura Madonna"

lr.pe

Durante su despedida, Chávez agradeció especialmente a la comunidad de La Roro Network, a los seguidores y al equipo que la acompañó desde el inicio del proyecto. Señaló que, aunque su paso por el streaming fue corto, se trató de una importante experiencia.

"Ha sido una experiencia breve, pero bastante enriquecedora y y entretenida. Así que nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Esto solo responde a decisiones personales y profesionales. Los quiero muchísimo", comentó. Finalmente, la periodista aseguró que continuará cumpliendo su rol como periodista.

PUEDES VER: Angie Pajares rompe su silencio tras supuestos chats contra tiktoker Zully: "Jamás he hablado mal"

lr.pe

Seguidores de La Roro Network reaccionan a la inesperada renuncia de Fátima Chávez

Tras el inesperado anuncio de Fátima Chávez, muchos seguidores de La Roro Network se han mostrado intrigados y esperan que el youtuber Carlos Orozco realice mayores explicaciones. Este último se encontraba muy contento con la renovación del espacio digital que contaría con una figura de la televisión tradicional.

A inicios del 2026, la conductora Fátima Chávez tenía intenciones de incursionar en el streaming tras más de 10 años en América TV. Incluso lo oficializó en LinkedIn y otras redes sociales, donde confirmó el cierre de una etapa profesional. Sin embargo, tomaría un nuevo proyecto.

Notas relacionadas
Fátima Chávez cambia América TV por la 'Roro Network' y su fichaje desata sorpresa en redes sociales: ''Bien acertado''

Fátima Chávez cambia América TV por la 'Roro Network' y su fichaje desata sorpresa en redes sociales: ''Bien acertado''

LEER MÁS
Zein encara a Carlos Orozco por insinuar que estaría desesperado por generar ingresos en YouTube: "Plata ya tengo"

Zein encara a Carlos Orozco por insinuar que estaría desesperado por generar ingresos en YouTube: "Plata ya tengo"

LEER MÁS
Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras críticas por nuevo canal: "Ahora que lo diga sin llorar"

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras críticas por nuevo canal: "Ahora que lo diga sin llorar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Viralizan supuestos chats de Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, contra tiktoker Zully: "Se jura Madonna"

Viralizan supuestos chats de Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, contra tiktoker Zully: "Se jura Madonna"

LEER MÁS
Angie Pajares rompe su silencio tras supuestos chats contra tiktoker Zully: "Jamás he hablado mal"

Angie Pajares rompe su silencio tras supuestos chats contra tiktoker Zully: "Jamás he hablado mal"

LEER MÁS
Streamer Milenka Nolasco revela momento incómodo con empleados de McDonald's: “Me estuvieron diciendo ‘párate de manos’”

Streamer Milenka Nolasco revela momento incómodo con empleados de McDonald's: “Me estuvieron diciendo ‘párate de manos’”

LEER MÁS
McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega y dónde ver el Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026?

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

Streamers

Viralizan supuestos chats de Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, contra tiktoker Zully: "Se jura Madonna"

Angie Pajares rompe su silencio tras supuestos chats contra tiktoker Zully: "Jamás he hablado mal"

Streamer Milenka Nolasco revela momento incómodo con empleados de McDonald's: “Me estuvieron diciendo ‘párate de manos’”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025