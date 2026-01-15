La periodista Fátima Chávez sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida del canal de streaming La Roro Network. La exconductora de Canal N estuvo al frente del podcast 'BEF' tras casi dos semanas como conductora. Su ingreso a la plataforma había generado bastante interés desde diciembre, ya que la comunicadora solía participar en formatos de televisión, siendo uno de los más recientes en América TV.

A través de un mensaje breve, Fátima Chávez informó que su participación en el canal de YouTube de Carlos Orozco llegó a su fin por razones personales y profesionales. También describió que, apartir de este jueves 15 de enero, otra persona asumirá la conducción de 'BEF'.

Durante su despedida, Chávez agradeció especialmente a la comunidad de La Roro Network, a los seguidores y al equipo que la acompañó desde el inicio del proyecto. Señaló que, aunque su paso por el streaming fue corto, se trató de una importante experiencia.

"Ha sido una experiencia breve, pero bastante enriquecedora y y entretenida. Así que nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Esto solo responde a decisiones personales y profesionales. Los quiero muchísimo", comentó. Finalmente, la periodista aseguró que continuará cumpliendo su rol como periodista.

Seguidores de La Roro Network reaccionan a la inesperada renuncia de Fátima Chávez

Tras el inesperado anuncio de Fátima Chávez, muchos seguidores de La Roro Network se han mostrado intrigados y esperan que el youtuber Carlos Orozco realice mayores explicaciones. Este último se encontraba muy contento con la renovación del espacio digital que contaría con una figura de la televisión tradicional.

A inicios del 2026, la conductora Fátima Chávez tenía intenciones de incursionar en el streaming tras más de 10 años en América TV. Incluso lo oficializó en LinkedIn y otras redes sociales, donde confirmó el cierre de una etapa profesional. Sin embargo, tomaría un nuevo proyecto.