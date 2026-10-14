Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Espectáculos

Hijo de María Pía Copello reaparece tras sufrir accidente en Caminos del Inca y muestra su auto destrozado: "Nos sacó un tractor"

Samuel Dyer Copello rompió su silencio para contar detalles del grave accidente que sufrió y mostrar el estado de su vehículo, que quedó con severos daños. María Pía, su madre, había expresado su angustia.

Samuel, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, contó en redes sociales los detalles de su accidente.
Samuel, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, contó en redes sociales los detalles de su accidente.Foto: captura Instagram
Por
google iconLa República en Google

Samuel Dyer Copello reapareció en redes sociales luego del accidente que sufrió durante su debut en el Rally Caminos del Inca 2026, en la carretera Ayacucho-Matará. A través de sus historias de Instagram, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer Coriat explicó qué ocurrió en la competencia y llevó tranquilidad al confirmar que se encuentra fuera de peligro.

Además de relatar los momentos previos al incidente, el joven piloto mostró el estado en el que quedó su vehículo tras el fuerte impacto. Las imágenes revelan severos daños en la carrocería, lunas rotas y un interior cubierto de polvo, evidencias de la magnitud del accidente que horas antes había generado preocupación en su familia y seguidores.

Puedes ver

Hijo de María Pía Copello sufre grave accidente en los Caminos del Inca y conductora se quiebra: "Se ha caído a una zanja"

lr.pe

Hijo de María Pía Copello reaparece tras accidente en el Rally Caminos del Inca

A través de un video grabado por él mismo, ‘Samuelito’ Dyer explicó que tanto él como su equipo se encontraban fuera de peligro y relató cómo se desarrollaron los hechos. Al inicio de su mensaje, precisó que cayeron a una zanja y que incluso necesitaron asistencia para salir de ella tras el accidente. "Hemos abandonado. Nos metimos a un hoyo, nos sacó un tractor", relató.

En esa línea, el joven agradeció la ayuda que recibió en la zona donde ocurrió el incidente. Luego, detalló que el vehículo presentó una falla mecánica cuando estaban cerca de la meta; sin embargo, afortunadamente no hubo consecuencias personales de gravedad. "Avanzamos 30 kilómetros y se rompió el palier solo. Nos metimos un golpe a 2 kilómetros de la llegada. Gracias a Dios estamos bien", sentenció.

Samuel, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, contó en redes sociales los detalles de su accidente. Foto: captura Instagram

Samuel, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, contó en redes sociales los detalles de su accidente. Foto: captura Instagram

Puedes ver

María Pía Copello retó a Karina Rivera a visitar su pódcast y ella la sorprende con una llamada en vivo: “Han pasado mil situaciones”

lr.pe

Tras compartir su testimonio, Samuel publicó una fotografía de su auto accidentado y posteriormente difundió otro video en el que mostró con más detalle los daños. En las imágenes se aprecian las partes frontal y trasera seriamente afectadas, varios sectores laterales golpeados, las lunas rotas y el interior cubierto de polvo tras el fuerte impacto.

La actualización del joven llega después de que María Pía se quebrara al hablar del accidente en su podcast ‘Sin +Q Decir’. La conductora contó que recibió la noticia con gran angustia y reveló que su hijo había caído a una zanja durante la tradicional competencia, situación que encendió las alarmas en toda la familia.

Aunque las imágenes del vehículo evidencian la magnitud del accidente, las recientes declaraciones de Samuel llevaron tranquilidad a sus seguidores al confirmar que tanto él como los demás ocupantes resultaron ilesos y pudieron salir del lugar sin consecuencias mayores.

Samuel, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, contó en redes sociales los detalles de su accidente. Foto: captura Instagram

Samuel, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, contó en redes sociales los detalles de su accidente. Foto: captura Instagram

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diego Chávarri pierde los papeles y arremete contra Pati Lorena: “La vieja esta”

Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

Jely Reátegui encara a streamer ‘Cinesmero’ por despotricar contra Bruno Ascenzo: “Has dicho cosas horribles que no tienen sentido”

Espectáculos

Diego Chávarri pierde los papeles y arremete contra Pati Lorena: “La vieja esta”

Jely Reátegui encara a streamer ‘Cinesmero’ por despotricar contra Bruno Ascenzo: “Has dicho cosas horribles que no tienen sentido”

Agus Padilla pide disculpas por fuerte discusión con Suheyn Cipriani en pódcast ‘Naqo’: “Tengo que controlar mis impulsos”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Solo el 28.3% aprueba la gestión de Keiko Fujimori: su aceptación cayó 14.5% en un mes, según Bloomberg

Keiko Fujimori anuncia "recorte de ideologías" en textos escolares

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila