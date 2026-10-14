Samuel, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, contó en redes sociales los detalles de su accidente.

Samuel, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, contó en redes sociales los detalles de su accidente. Foto: captura Instagram

Samuel Dyer Copello reapareció en redes sociales luego del accidente que sufrió durante su debut en el Rally Caminos del Inca 2026, en la carretera Ayacucho-Matará. A través de sus historias de Instagram, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer Coriat explicó qué ocurrió en la competencia y llevó tranquilidad al confirmar que se encuentra fuera de peligro.

Además de relatar los momentos previos al incidente, el joven piloto mostró el estado en el que quedó su vehículo tras el fuerte impacto. Las imágenes revelan severos daños en la carrocería, lunas rotas y un interior cubierto de polvo, evidencias de la magnitud del accidente que horas antes había generado preocupación en su familia y seguidores.

Hijo de María Pía Copello reaparece tras accidente en el Rally Caminos del Inca

A través de un video grabado por él mismo, ‘Samuelito’ Dyer explicó que tanto él como su equipo se encontraban fuera de peligro y relató cómo se desarrollaron los hechos. Al inicio de su mensaje, precisó que cayeron a una zanja y que incluso necesitaron asistencia para salir de ella tras el accidente. "Hemos abandonado. Nos metimos a un hoyo, nos sacó un tractor", relató.

En esa línea, el joven agradeció la ayuda que recibió en la zona donde ocurrió el incidente. Luego, detalló que el vehículo presentó una falla mecánica cuando estaban cerca de la meta; sin embargo, afortunadamente no hubo consecuencias personales de gravedad. "Avanzamos 30 kilómetros y se rompió el palier solo. Nos metimos un golpe a 2 kilómetros de la llegada. Gracias a Dios estamos bien", sentenció.

Samuel, el hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer, contó en redes sociales los detalles de su accidente. Foto: captura Instagram

Tras compartir su testimonio, Samuel publicó una fotografía de su auto accidentado y posteriormente difundió otro video en el que mostró con más detalle los daños. En las imágenes se aprecian las partes frontal y trasera seriamente afectadas, varios sectores laterales golpeados, las lunas rotas y el interior cubierto de polvo tras el fuerte impacto.

La actualización del joven llega después de que María Pía se quebrara al hablar del accidente en su podcast ‘Sin +Q Decir’. La conductora contó que recibió la noticia con gran angustia y reveló que su hijo había caído a una zanja durante la tradicional competencia, situación que encendió las alarmas en toda la familia.

Aunque las imágenes del vehículo evidencian la magnitud del accidente, las recientes declaraciones de Samuel llevaron tranquilidad a sus seguidores al confirmar que tanto él como los demás ocupantes resultaron ilesos y pudieron salir del lugar sin consecuencias mayores.