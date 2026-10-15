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Temblor hoy en Perú EN VIVO, jueves 15 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor este jueves en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este jueves 15 de octubre.

Temblor hoy en Perú EN VIVO, jueves 15 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP
Temblor hoy en Perú EN VIVO, jueves 15 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGPFoto: composición LR
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa sobre los temblores registrados este jueves 15 de octubre. Revisa dónde ocurrió el último sismo de este jueves en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con los reportes oficiales publicados durante la jornada.

Temblor de HOY, jueves 15 de octubre, en Perú: últimas noticias EN VIVO

12:01
15/10/2026

La importancia de un plan familiar de emergencia

Un plan familiar de emergencia permite definir zonas seguras, rutas de evacuación, puntos de encuentro y responsabilidades para cada integrante del hogar. También debe considerar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

10:28
15/10/2026

¿Un sismo en la costa siempre genera un tsunami?

No todos los sismos registrados cerca del litoral generan un tsunami. La evaluación depende de factores como la ubicación, la magnitud y las características del movimiento, por lo que la población debe esperar los comunicados de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra.

08:59
15/10/2026

Evita utilizar los ascensores durante un sismo

Durante un sismo no se recomienda utilizar ascensores, debido a que el suministro eléctrico podría interrumpirse o el sistema quedar detenido. La evacuación debe realizarse de manera ordenada por las rutas previamente señalizadas cuando las condiciones lo permitan.

07:40
15/10/2026

¿Los sismos se pueden predecir?

Actualmente no existe un método científico que permita determinar con exactitud la fecha, hora, ubicación y magnitud de un futuro sismo. Por ello, las autoridades recomiendan priorizar la prevención y consultar únicamente información procedente de fuentes oficiales.

06:17
15/10/2026

¿Qué datos informa el IGP después de un temblor?

Los reportes sísmicos permiten conocer características como la hora del evento, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro. Estos datos se actualizan conforme se registran nuevos movimientos.

06:06
15/10/2026

¿Qué son las réplicas?

Las réplicas son movimientos sísmicos que pueden registrarse después de un evento principal mientras la zona afectada se reajusta. Su cantidad, magnitud y duración son variables, por lo que conviene permanecer atento a las recomendaciones oficiales.

05:22
15/10/2026

Cuentas oficiales del IGP

 X: https://x.com/Sismos_Peru_IGP

Sitio web oficial: https://ultimosismo.igp.gob.pe/

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