Minedu anuncia denuncia penal por presunta agresión sexual contra alumna en colegio de Piura

El Ministerio de Educación de Perú presentará una denuncia penal por un caso de presunta violencia sexual contra una estudiante del colegio Santa Rosa de Lima en Talara, Piura. | Noticias Piura

El Ministerio de Educación de Perú presentará una denuncia penal por un caso de presunta violencia sexual contra una estudiante del colegio Santa Rosa de Lima en Talara, Piura. | Noticias Piura

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que presentará una denuncia penal por el presunto caso de violencia sexual contra una estudiante de la institución educativa Santa Rosa de Lima, en Talara, Piura. El caso es investigado por el Ministerio Público y la Policía, luego de que la madre de la escolar denunciara que habría sido víctima de una agresión dentro del plantel.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que la Procuraduría del sector intervendrá en el caso y sostuvo que la denuncia penal procede incluso si los presuntos involucrados son menores de edad. “La denuncia penal, aun cuando sean menores de edad, es procedente. Por lo tanto, nuestro procurador va a presentar la denuncia”, declaró el titular del Minedu.

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Chang señaló que la finalidad es que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades que correspondan. También indicó que se enviaron funcionarios a la institución educativa para verificar la situación y adoptar medidas frente al caso.

“Nosotros hemos enviado a funcionarios inspectores para que tomen acciones. Es cierto que todavía no tenemos el reglamento aprobado (...), pero creo que es indispensable que se adopten medidas más urgentes”, manifestó.

DRE Piura anuncia medidas de protección para la estudiante

A través del comunicado n.° 43.2026/DRE.Piura, emitido este jueves 15 de octubre, la Dirección Regional de Educación de Piura informó que el Ministerio Público está a cargo de la investigación y de las diligencias correspondientes.

La DRE precisó que la UGEL Talara, con apoyo de su área de Asesoría Jurídica, realiza el seguimiento del caso y gestiona las medidas necesarias para garantizar la continuidad educativa de la estudiante, considerando la etapa final del año escolar.

Asimismo, el Minedu y la DRE Piura dispusieron que especialistas de Convivencia Escolar y Tutoría brinden acompañamiento a la estudiante y desarrollen acciones de apoyo con los demás integrantes de la comunidad educativa.

La institución regional señaló que respetará el debido proceso y las competencias de las autoridades encargadas de la investigación, por lo que no adelantará conclusiones sobre lo ocurrido.

Además, indicó que mantendrá en reserva cualquier información que pueda permitir identificar a la escolar y exhortó a la comunidad y a los medios de comunicación a proteger su intimidad y la de su familia.

Defensoría interviene ante presunta violencia sexual

La Defensoría del Pueblo también intervino tras tomar conocimiento de la presunta agresión sexual que habría ocurrido dentro de la institución educativa.

Walter Galecio, jefe de la Oficina Defensorial de Piura, informó que se comunicó el caso a la fiscal responsable de la investigación, a la UGEL Talara, al director del colegio y al Centro Emergencia Mujer (CEM) de la provincia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Defensoría, la estudiante recibe acompañamiento psicológico y asistencia legal mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La denuncia fue presentada por la madre de la escolar ante las autoridades correspondientes. El caso se encuentra a cargo de la Fiscalía Provincial de Talara y del personal policial de la Comisaría de Talara Baja.

UGEL evalúa posibles responsabilidades administrativas

En paralelo a la investigación fiscal, la UGEL Talara evalúa las circunstancias en las que ocurrió el presunto hecho y las posibles responsabilidades administrativas de docentes y directivos del colegio.

Un representante legal de la UGEL indicó que la entidad coordina con la Policía y la Fiscalía para atender el caso. Precisó que cualquier eventual responsabilidad administrativa será determinada mediante los procedimientos correspondientes y respetando el debido proceso.

Las autoridades educativas deberán establecer si existieron omisiones o fallas en la supervisión del plantel, sin interferir en la investigación penal.

Por ahora, la DRE Piura señaló que su prioridad es garantizar la protección de la estudiante, su continuidad educativa y el acompañamiento socioemocional, además de evitar cualquier forma de revictimización durante la atención del caso.