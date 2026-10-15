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Rafael Rey cuestiona EN VIVO trabajo de Augusto Thorndike como periodista y usuarios le recuerdan polémico episodio: "Un camarógrafo sonríe"

Rafael Rey encaró a Augusto Thorndike en pleno programa de Willax y cuestionó la ética periodística de un reportaje sobre su salida del Ministerio de Transportes. En redes sociales, usuarios recordaron el incidente del conductor con un camarógrafo.

Augusto Thorndike fue increpado por su labor como periodista por Rafael Rey. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Augusto Thorndike fue increpado por su labor como periodista por Rafael Rey. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El enfrentamiento entre Rafael Rey y Augusto Thorndike en el programa 'Contra Corriente', de Willax Televisión, generó un tenso intercambio de acusaciones sobre la ética periodística y el tratamiento de la información. El exministro acudió al espacio para responder a un reportaje que planteó dudas sobre los motivos de su renuncia y su relación con presuntas irregularidades en Provías Nacional.

Durante la entrevista en vivo, el político cuestionó que el equipo periodístico difundiera esa hipótesis sin recoger previamente su versión. La discusión subió de tono cuando el conductor intentó presentar documentos para rebatir sus argumentos. El episodio también provocó reacciones en redes sociales, donde varios usuarios recordaron una anterior controversia del comunicador con un camarógrafo del canal.

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¿Qué pasó entre Rafael Rey y Augusto Thorndike en pleno programa en vivo en Willax?

La polémica comenzó con un reportaje difundido por Willax sobre presuntas irregularidades vinculadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la concesión de la Carretera Central y el túnel Pariachi. En la nota, el equipo periodístico planteó la posibilidad de que Rafael Rey hubiera dejado el cargo ministerial no por razones de salud, como se había señalado, sino por su supuesta negativa a tolerar actos de corrupción en Provías Nacional.

Al recibir al exministro en 'Contra Corriente', Augusto Thorndike explicó el razonamiento del programa y sostuvo que el equipo había considerado sospechosa la explicación relacionada con la salud. El conductor también expresó que, pese a los defectos que pudiera tener el exministro, no lo consideraba una persona corrupta y presentó como hipótesis la posibilidad de que hubiera abandonado el ministerio tras conocer determinadas situaciones.

Sin embargo, Rafael Rey rechazó ese planteamiento y cuestionó la metodología empleada para elaborar el informe. Según explicó, una investigación periodística que aborda hechos concretos debe distinguir entre las opiniones y las afirmaciones que requieren comprobación. A su juicio, el equipo cometió un error al especular sobre las razones de su salida sin solicitarle previamente una respuesta.

"Yo te pido por favor que si me has dado la posibilidad de refutar la barbaridad que han hecho ustedes ayer... déjame hablar, es lo único que te pido", manifestó el exministro durante el intercambio.

Otro de los momentos más comentados ocurrió cuando Rafael Rey reveló que su presencia en el set no se había producido a raíz de una invitación habitual. Según contó, después de ver el reportaje decidió comunicarse directamente con el dueño de Willax para solicitar un espacio en el que pudiera responder a los cuestionamientos.

Rey defendió su decisión y reiteró que el periodismo debe recoger las distintas versiones antes de difundir una información que pueda afectar la reputación de una persona. "Si van a hacer un reportaje, lo objetivo, lo ético en periodismo es varias versiones", afirmó, al insistir en la importancia de consultar a las partes involucradas antes de emitir el informe.

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Usuarios recuerdan dura crítica de Augusto Thorndike a camarógrafo de Willax

El enfrentamiento entre Rafael Rey y Augusto Thorndike también reavivó las críticas contra el conductor en redes sociales. Varios usuarios recordaron un episodio ocurrido semanas antes, cuando el periodista interrumpió una transmisión en directo de Willax Televisión debido a su molestia con el movimiento de la cámara.

En aquella ocasión, el presentador de noticias participaba en un despacho en vivo y manifestó que los movimientos del equipo estaban afectando su intervención. Durante la conexión, se dirigió a su compañera Maricarmen y pidió que buscaran a otro profesional para continuar con la cobertura. "Me mareo, Maricarmen, me mareo. Ya, cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisas", expresó el conductor antes de que el enlace fuera retirado del aire.

Las palabras del periodista volvieron a circular entre los comentarios relacionados con su discusión con Rafael Rey. Algunos internautas aprovecharon la nueva controversia para cuestionar la manera en que Thorndike respondió a las críticas y para recordar su reacción frente al trabajador audiovisual.

Entre los mensajes compartidos en X destacaron frases como 'Hoy un camarógrafo sonríe' y 'mientras tanto el camarógrafo en su casa celebrando'. Otros comentarios cuestionaron que el conductor se distanciara de la autoría del reportaje que originó el enfrentamiento.

También aparecieron críticas directas a su desempeño como periodista, entre ellas: 'Qué cobarde para decir 'yo no hice el reportaje'' y 'Apechuga siempre'. Estas expresiones reflejan las opiniones de algunos usuarios y no constituyen, por sí mismas, una verificación de las acusaciones planteadas durante la discusión.


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