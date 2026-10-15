¿Qué partidos hay hoy, jueves 15 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Europa League y en los distintos torneos sudamericanos.
AC Milan, Flamengo y Juventus juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Serie A/Brasileirao/composición LR
Los partidos del jueves 15 de octubre incluyen encuentros de la segunda jornada en la fase de liga de Europa League y en torneos del continente sudamericano como la Copa Libertadores. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este jueves arranca la fecha 2 en la Europa League. Entre los duelos más destacados del torneo están los encuentros Salzburgo vs AC Milan y Celta de Vigo vs Juventus. De igual forma, continúan las semifinales en la Copa Libertadores con el duelo de ida entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.
Partido de la Europa League HOY
- AZ Alkmaar vs H. Beer Sheva
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Celje vs Omonia
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lech Poznan vs Bayer Leverkusen
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Lyon vs Crystal Palace
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Royale Union SG vs Real Sociedad
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Salzburgo vs AC Milan
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Sparta Praga vs Lillestrom
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Torreense vs Sunderland
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Benfica vs Celtic
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Bournemouth vs Sturm Graz
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Celta de Vigo vs Juventus
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Dinamo Zagreb vs Anderlecht
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Ferencvaros vs Plzen
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Hoffenheim vs Besiktas
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Jagiellonia vs Ararat-Armenia
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Marsella vs Olympiacos
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Nijmegen vs Levski
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Stade Rennais vs OFI Creta
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Estudiantes de La Plata vs Flamengo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Huracán vs Gimnasia y Esgrima La Plata
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Copa de Uruguay HOY
- Central Español vs Danubio
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
- Nacional vs Rentistas
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports