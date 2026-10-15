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¿Qué partidos hay hoy, jueves 15 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Europa League y en los distintos torneos sudamericanos.

AC Milan, Flamengo y Juventus juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Serie A/Brasileirao/composición LR
AC Milan, Flamengo y Juventus juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Serie A/Brasileirao/composición LR
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Los partidos del jueves 15 de octubre incluyen encuentros de la segunda jornada en la fase de liga de Europa League y en torneos del continente sudamericano como la Copa Libertadores. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este jueves arranca la fecha 2 en la Europa League. Entre los duelos más destacados del torneo están los encuentros Salzburgo vs AC Milan y Celta de Vigo vs Juventus. De igual forma, continúan las semifinales en la Copa Libertadores con el duelo de ida entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

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Partido de la Europa League HOY

  • AZ Alkmaar vs H. Beer Sheva
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Celje vs Omonia
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lech Poznan vs Bayer Leverkusen
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Lyon vs Crystal Palace
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Royale Union SG vs Real Sociedad
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Salzburgo vs AC Milan
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Sparta Praga vs Lillestrom
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Torreense vs Sunderland
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Benfica vs Celtic
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Bournemouth vs Sturm Graz
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Celta de Vigo vs Juventus
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Dinamo Zagreb vs Anderlecht
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Ferencvaros vs Plzen
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Hoffenheim vs Besiktas
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Jagiellonia vs Ararat-Armenia
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Marsella vs Olympiacos
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Nijmegen vs Levski
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Stade Rennais vs OFI Creta
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Estudiantes de La Plata vs Flamengo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Huracán vs Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

  • Central Español vs Danubio
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Nacional vs Rentistas
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports

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