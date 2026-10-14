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Monserrat Seminario revela qué le dijo Heydi Amado, pareja de Melcochita, antes de reconciliarse: “No me vayas a...”

La aún esposa de Melcochita contó por qué buscó a Heydi para hacer las paces antes de viajar al extranjero. Por su parte, la joven reveló que incluso tomó precauciones antes de reencontrarse con ella.

Monserrat Seminario revela qué le dijo Heydi Amado, pareja de Melcochita, antes de reconciliarse. Foto: Composición LR
Monserrat Seminario revela qué le dijo Heydi Amado, pareja de Melcochita, antes de reconciliarse. Foto: Composición LR
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Monserrat Seminario, Heydi Amado y Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, protagonizaron un inesperado reencuentro en el set de Magaly TV, la firme. Tras varios meses de enfrentamientos, ambas mujeres contaron cómo lograron dejar atrás sus diferencias y recuperar la comunicación.

Durante la entrevista, ambas recordaron los momentos previos a su reconciliación y revelaron detalles de una conversación que tuvo un giro particular. Mientras Monserrat explicó por qué decidió buscar a su examiga, Heydi confesó que inicialmente tuvo dudas sobre acudir a su casa.

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Monserrat Seminario revela por qué buscó a Heydi Amado

La expareja de Pablo Villanueva contó que, después de casi nueve años de amistad, decidió dejar atrás los conflictos y conversar personalmente con Heydi antes de viajar al extranjero. Según relató en el set de la 'Urraca', necesitaba encargarle las llaves de su casa para que pudiera cuidar a sus gatos durante su ausencia, por lo que le pidió a Melcochita que facilitara el contacto entre ambas.

Sin embargo, el acercamiento no fue tan sencillo como parecía. La aún esposa del cómico recordó que Heydi tenía temor de reunirse con ella. "Me dijo: ‘No quiero ir porque me vayas a pegar’", contó Monserrat al recordar la respuesta de la joven. Pese a ello, finalmente lograron conversar y el momento terminó con un abrazo entre ambas.

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"Me abrazó y me dice: ‘Mamá, perdóname. Mami, te extraño’", relató la empresaria. La piurana explicó que su intención era dejar atrás los enfrentamientos y evitar que continuaran los problemas familiares. También señaló que quería tranquilidad para Melcochita debido a su estado de salud.

"Hay que apaciguar las cosas, más por él, por su salud ya que es diabético. Yo no quiero que luego después me echen la culpa de que por culpa mía el señor ya se fue", agregó.  

Heydi Amado revela el temor que sintió antes del encuentro

Por su parte, Heydi contó que Monserrat se comunicó con ella después de haberla tenido bloqueada en sus redes y otros medios. Al recibir la invitación para acudir a su casa, dudó de las intenciones de su examiga y decidió comentarle la situación a su hermano para que estuviera atento ante cualquier eventualidad.

"Cuando llego le digo: ¿estás segura? ¿No me vas a hacer nada no? Yo le escribí a mi hermano y le dije: ‘si te mando un punto es porque estoy corriendo peligro, así que necesito que estés atento’", dijo entre risas.

Además, la joven recordó que finalmente tomó un taxi y acudió a la vivienda. Según su relato, Monserrat la recibió con una dona glaseada, uno de sus dulces favoritos. Heydi también contó que, mientras se encontraba allí, Monserrat decidió realizar una transmisión en TikTok, donde terminó mostrando públicamente el acercamiento entre ambas.

Melcochita también se refirió a la reconciliación y aseguró que la tranquilidad de sus hijas fue uno de los motivos para dejar atrás los conflictos. "Todo lo hacemos por mis hijas. Uno ya está listo para la mortadela. Ya son 90 años, son bastantes", comentó el humorista.

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