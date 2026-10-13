Yessenia Villanueva, hija de 'Melcochita', arremete contra reunión de Monserrat y Heydi: “No me sentaría con quien me quitó el marido”

La hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, tuvo una inesperada reacción frente a la reunión entre Monserrat Seminario y Heydi Amado. Desde Estados Unidos manifestó al diario 'Trome' su desacuerdo con el acercamiento entre ambas mujeres y calificó el encuentro de "payasada".

"Yo me sorprendí como ustedes de ver esta payasada; para mí es una payasada", declaró. Asimismo, dejó en claro que no compartiría una mesa con alguien a quien considera responsable de la ruptura de su relación sentimental. Para reafirmar su postura, la mayor de las Villanueva, expresó: "Yo jamás me sentaría en la misma mesa con la mujer que me quitó a mi marido".

Monserrat Seminario hace las paces con Heydi Amado

La expareja de Melcochita reveló que ella misma coordinó su encuentro con Heydi Amado. Según explicó, ambas conversaron durante cuatro horas con el propósito de dejar atrás sus diferencias, antes de que Seminario viaje a Europa para iniciar una nueva etapa de su vida. Además, contó que la charla estuvo marcada por las lágrimas y un emotivo pedido de perdón.

"Yo llamé a 'Melcocha' y le dije que quería hablar con Heydi en persona porque quiero llevar la fiesta en paz", relató el exvínculo amoroso del cómico. También recordó que Amado pensó inicialmente que el encuentro podía terminar en una agresión, pero aseguró que le aclaró que su propósito era conversar y resolver sus diferencias.

La hija de 'Melcochita' se pronuncia sobre la expareja de su padre

Yessenia Villanueva explicó los motivos de su molestia con Monserrat Seminario. Según manifestó, su principal incomodidad no se limita al encuentro con Heydi Amado, sino también a las alusiones que afirma la expareja de su padre sobre los hijos mayores del humorista.

"Mi molestia es que ella siempre nos nombra a los hijos mayores de 'Melcocha'. Eso es lo único que voy a salir a refutarle a él. Y ella siempre amenaza con que hablaría cosas de nosotros", sostuvo Yessenia, al cuestionar que se mencione a los hijos del cómico en medio de las diferencias familiares.