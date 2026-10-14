Melcochita admite EN VIVO que besó a su exesposa frente a su novia de 22 años y se justifica: "Estaba con mis aguas"

Melcochita volvió a acaparar la atención tras protagonizar un tenso momento en el set de 'Magaly TV, la firme'. El martes 13 de octubre, el reconocido sonero peruano se presentó junto a su actual pareja, Heydi Amado, de 22 años, y su exesposa, Monserrat Seminario, en un encuentro que terminó sacando a la luz una inesperada confesión sobre su cumpleaños.

Todo ocurrió cuando la piurana lo encaró en vivo y le preguntó a quién había besado durante dicha celebración. Sin rodeos, el cómico admitió que besó a Monserrat Seminario, una revelación que dejó sorprendida a su joven novia. Ante la reacción de la 'enfermera', Pablo Villanueva intentó explicar lo sucedido y atribuyó su comportamiento al consumo de alcohol con una particular frase: "Estaba con mis aguas".

Melcochita reconoce que besó a su exesposa en su cumpleaños

Durante la entrevista en 'Magaly TV, la firme', Monserrat Seminario no dudó en encarar a Melcochita y preguntarle directamente a quién había besado durante su cumpleaños, mientras Heydi Amado escuchaba atentamente la conversación. Ante la interrogante de su exesposa, el sonero peruano terminó admitiendo que se había besado con Monserrat Seminario.

Lejos de quedarse callada, la piurana volvió a intervenir y le preguntó por Heydi, haciendo referencia a cómo quedaba su joven pareja frente a lo ocurrido. En respuesta, el comediante intentó justificar su comportamiento señalando la edad de su exesposa.

"Pero la señora tiene 88 años", expresó y añadió una peculiar explicación: "No es una falta de respeto, sino una promesa".

Por su parte, Heydi Amado manifestó que no se había percatado del beso y, cuando intentaba explicar lo sucedido, fue interrumpida por el propio Melcochita. "No te diste cuenta ni te darás tampoco", le dijo el artista, generando aún más tensión en el set y dejando en evidencia la incomodidad de su novia ante la revelación.