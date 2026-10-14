Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Espectáculos

Melcochita admite EN VIVO que besó a su exesposa frente a su novia de 22 años y se justifica: "Estaba con mis aguas"

¿Le fue infiel? Melcochita no tuvo reparos en aceptar que se besó con su exesposa en su cumpleaños, dejando en shock a Heydi Amado, su actual pareja, quien señaló que no se había dado cuenta de lo sucedido. "Ni te darás tampoco", replicó el cómico.

Heydi Amado quedó sorprendida con la revelación y justificación que le dio Melcochita. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Heydi Amado quedó sorprendida con la revelación y justificación que le dio Melcochita. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

Melcochita volvió a acaparar la atención tras protagonizar un tenso momento en el set de 'Magaly TV, la firme'. El martes 13 de octubre, el reconocido sonero peruano se presentó junto a su actual pareja, Heydi Amado, de 22 años, y su exesposa, Monserrat Seminario, en un encuentro que terminó sacando a la luz una inesperada confesión sobre su cumpleaños.

Todo ocurrió cuando la piurana lo encaró en vivo y le preguntó a quién había besado durante dicha celebración. Sin rodeos, el cómico admitió que besó a Monserrat Seminario, una revelación que dejó sorprendida a su joven novia. Ante la reacción de la 'enfermera', Pablo Villanueva intentó explicar lo sucedido y atribuyó su comportamiento al consumo de alcohol con una particular frase: "Estaba con mis aguas".

Puedes ver

Monserrat Seminario perdona en persona a su examiga Heydi Amado, pareja de Melcochita, antes de dejar Perú: "Se puso a llorar"

lr.pe

Melcochita reconoce que besó a su exesposa en su cumpleaños

Durante la entrevista en 'Magaly TV, la firme', Monserrat Seminario no dudó en encarar a Melcochita y preguntarle directamente a quién había besado durante su cumpleaños, mientras Heydi Amado escuchaba atentamente la conversación. Ante la interrogante de su exesposa, el sonero peruano terminó admitiendo que se había besado con Monserrat Seminario.

Lejos de quedarse callada, la piurana volvió a intervenir y le preguntó por Heydi, haciendo referencia a cómo quedaba su joven pareja frente a lo ocurrido. En respuesta, el comediante intentó justificar su comportamiento señalando la edad de su exesposa.

"Pero la señora tiene 88 años", expresó y añadió una peculiar explicación: "No es una falta de respeto, sino una promesa".

Por su parte, Heydi Amado manifestó que no se había percatado del beso y, cuando intentaba explicar lo sucedido, fue interrumpida por el propio Melcochita. "No te diste cuenta ni te darás tampoco", le dijo el artista, generando aún más tensión en el set y dejando en evidencia la incomodidad de su novia ante la revelación.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 14 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Sismo en Perú EN VIVO hoy, miércoles 14 de octubre: epicentro y magnitud del último temblor registrado por el IGP

Ciudadanía, emociones y valores en tiempos de BTS, por Diego Alonso Sánchez

Espectáculos

Jean Paul Gabuteau se defiende tras críticas por celebrar sus 50 años en su departamento con Silvia Cornejo: "No tiene nada de malo"

Pamela López revela que Christian Cueva se olvidó de su hijo y culpa directamente a Pamela Franco: "Esa mujer ..."

Futbolista Jair Céspedes le pidió a su esposa retomar su relación tras chats con Dayanita, pero ella lo rechazó EN VIVO

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Gobierno oficializa a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila

Keiko Fujimori anuncia "recorte de ideologías" en textos escolares