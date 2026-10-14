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Laura Bozzo reaparece ante alarma por su estado de salud tras ser internada de emergencia en México: "De esta momia no se libran"

Medios mexicanos informaron que Laura Bozzo permanecía intubada y bajo atención luego de sufrir una urgencia médica. En medio de esa situación, la presentadora peruana pudo romper su silencio.

La conductora peruana Laura Bozzo aseguró que se encuentra bien.
La conductora peruana Laura Bozzo aseguró que se encuentra bien.Foto: composición LR/Telemundo
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Laura Bozzo rompió su silencio luego de que diversos reportes sobre su delicado estado de salud generaran preocupación entre sus seguidores. La conductora peruana reapareció en redes sociales con un mensaje dirigido al público que siguió de cerca las informaciones sobre su reciente hospitalización en México.

Según reportes difundidos por medios mexicanos y recogidos por Telemundo, la figura de la farándula nacional permanecía intubada y bajo atención médica tras una intervención de emergencia.

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Laura Bozzo rompe su silencio tras ser hospitalizada de emergencia

La publicación llegó apenas horas después de que trascendieran versiones sobre complicaciones derivadas de una úlcera, lo que llevó a que la recordada ‘Abogada de los Pobres’ se someta a una cirugía en Acapulco. Aunque hasta ahora no se han conocido mayores detalles oficiales sobre su diagnóstico, la propia figura televisiva decidió pronunciarse para enviar tranquilidad a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Bozzo compartió un post en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la preocupación que despertó su estado de salud. "Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto", manifestó al inicio.

En esa línea, se refirió directamente a su situación actual y, aunque evitó dar detalles puntuales sobre su malestar, aseguró que se encuentra acompañada por sus seres queridos y bajo supervisión médica especializada. "Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco", agregó.

Mensaje de Laura Bozzo tras hospitalización en México.

Mensaje de Laura Bozzo tras hospitalización en México. Foto: captura Instagram

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La publicación concluyó con una frase que reflejó el sentido del humor que la ha caracterizado a lo largo de su carrera. "De esta momia no se libran", sentenció. Además, en la descripción de la imagen dejó un breve mensaje en el que anticipó su deseo de reencontrarse pronto con sus seguidores: "Espero verlos muy pronto a todos".

La reaparición de Bozzo ocurre después de que el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo informara sobre su presunta hospitalización de emergencia en Acapulco. De acuerdo con ese reporte, la presentadora habría ingresado al Hospital General de Acapulco ‘El Quemado’ tras presentar fuertes dolores abdominales.

Asimismo, medios mexicanos señalaron que la emergencia estaría relacionada con complicaciones de una úlcera; mientras algunas versiones apuntaron a una úlcera duodenal, otras indicaron que se trataba de una úlcera gástrica. Según las versiones difundidas, la conductora fue sometida a una cirugía para suturar la lesión y posteriormente recibió atención especializada. Incluso se indicó que permanecía intubada y bajo estrictos cuidados médicos.

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