Pamela López responde a Dayron Martin y revela qué pasó cuando se vieron en una discoteca: “No tenía a nadie”

Pamela López rompió su silencio sobre el encuentro que tuvo con Dayron Martin en una discoteca y desmintió las versiones que circulaban sobre un supuesto incidente. Durante su participación en el podcast 'Café con la Chevez' de Trome, la influencer relató cómo se produjo el inesperado cruce con el cantante y aclaró que no fue retirada de ningún establecimiento por estar bajo los efectos del alcohol.

La expareja de Christian Cueva aseguró que aquella coincidencia ocurrió aproximadamente dos meses atrás, cuando se encontraba con un grupo de amigos. Según su testimonio, el artista apareció detrás de ella y permaneció solo durante un momento. Además, sostuvo que el cantante habría buscado generar espectáculo con la situación: "Estaba en una discoteca con mi grupo de amigos, [él estaba] parado atrás mío. No tenía a nadie”.

Pamela López habla de la noche que coincidió con Dayron Martin

Durante la entrevista López recordó que estaba de espaldas cuando sus acompañantes le avisaron que el intérprete se encontraba detrás de ella. En ese momento, la influencer estaba junto a su representante. "Estaba de espaldas y me pasan la voz. Giro y estaba solo, no tenía ni box ni nada. Parado con un puro", detalló sobre la escena.

La expareja del popular ‘Aladino’ también señaló que Martin permaneció solo mientras ella saludaba a las personas que conocía en el establecimiento. "Nunca se movió, no sabía a quién saludar, saludo al dueño, por aquí, por allá, porque no tenía grupo", manifestó.

Pamela López niega haber tenido múltiples encuentros con Martin

La empresaria sostuvo que el encuentro con el exvocalista de la orquesta ‘Dan Den’ fue una situación puntual y aseguró que la única vez que coincidieron ocurrió aproximadamente hace dos meses. De esta manera, cuestionó la versión en la que se le relaciona con un incidente en el que ella habría tenido que abandonar un recinto por estar ebria.

Las declaraciones de la expareja del jugador de Sport Boys pusieron nuevamente la atención sobre el vínculo entre ella y el cantante. La influencer centró su relato en aclarar las circunstancias de aquella noche y desmentir los comentarios sobre su comportamiento en el local de Barranco.