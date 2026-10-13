Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Espectáculos

Pamela López responde a Dayron Martin y revela qué pasó cuando se vieron en una discoteca: “No tenía a nadie”

Pamela López negó que la retiraran de una discoteca por una puerta trasera y contó cómo fue su encuentro con Dayron Martin. La influencer rechazó las versiones sobre aquella noche.

Pamela López desmiente las últimas declaraciones de Dayron Martin. Composición LR. Instagram
Pamela López desmiente las últimas declaraciones de Dayron Martin. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

Pamela López rompió su silencio sobre el encuentro que tuvo con Dayron Martin en una discoteca y desmintió las versiones que circulaban sobre un supuesto incidente. Durante su participación en el podcast 'Café con la Chevez' de Trome, la influencer relató cómo se produjo el inesperado cruce con el cantante y aclaró que no fue retirada de ningún establecimiento por estar bajo los efectos del alcohol.

La expareja de Christian Cueva aseguró que aquella coincidencia ocurrió aproximadamente dos meses atrás, cuando se encontraba con un grupo de amigos. Según su testimonio, el artista apareció detrás de ella y permaneció solo durante un momento. Además, sostuvo que el cantante habría buscado generar espectáculo con la situación: "Estaba en una discoteca con mi grupo de amigos, [él estaba] parado atrás mío. No tenía a nadie”.

Puedes ver

¡Contraataca! Pamela Franco acude a comisaría y denuncia a Pamela López por violencia psicológica tras fuertes insultos en streaming

lr.pe

Pamela López habla de la noche que coincidió con Dayron Martin

Durante la entrevista López recordó que estaba de espaldas cuando sus acompañantes le avisaron que el intérprete se encontraba detrás de ella. En ese momento, la influencer estaba junto a su representante. "Estaba de espaldas y me pasan la voz. Giro y estaba solo, no tenía ni box ni nada. Parado con un puro", detalló sobre la escena.

La expareja del popular ‘Aladino’ también señaló que Martin permaneció solo mientras ella saludaba a las personas que conocía en el establecimiento. "Nunca se movió, no sabía a quién saludar, saludo al dueño, por aquí, por allá, porque no tenía grupo", manifestó.

Puedes ver

Novio de Pamela López grita su amor por la empresaria y le hace inesperada promesa: “En las buenas y malas”

lr.pe

Pamela López niega haber tenido múltiples encuentros con Martin

La empresaria sostuvo que el encuentro con el exvocalista de la orquesta ‘Dan Den’ fue una situación puntual y aseguró que la única vez que coincidieron ocurrió aproximadamente hace dos meses. De esta manera, cuestionó la versión en la que se le relaciona con un incidente en el que ella habría tenido que abandonar un recinto por estar ebria.

Las declaraciones de la expareja del jugador de Sport Boys pusieron nuevamente la atención sobre el vínculo entre ella y el cantante. La influencer centró su relato en aclarar las circunstancias de aquella noche y desmentir los comentarios sobre su comportamiento en el local de Barranco.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Visita de León XIV a Perú está en riesgo? Esto explican especialistas tras cirugía pulmonar del Papa

Vocero de la Diócesis de Chiclayo ante posible cancelación de viajes del papa León XIV: "Hay que primar la salud"

Espectáculos

Jefferson Farfán recibe inesperado pedido de su suegra: “Quiero ser abuela”

Jean Paul Gabuteau se defiende tras críticas por celebrar sus 50 años en su departamento con Silvia Corjeno: "No tiene nada de malo"

Cantante folclórica Dayan Flor comparte conmovedoras imágenes de cómo quedó Puno tras incendios forestales: “Me duele profundamente”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Vocero de la Diócesis de Chiclayo ante posible cancelación de viajes del papa León XIV: "Hay que primar la salud"

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano confirma que sumo pontífice tiene cáncer pulmonar

Carlos Mesía acelera votación de facultades en Consitución y deja de lado debate sobre desnaturalización de dictámenes