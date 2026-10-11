Es falso que se haya captado a BTS en Palacio de Gobierno y junto a Keiko Fujimori: imágenes fueron generadas con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se han difundido tres imágenes que muestran la visita del grupo surcoreano BTS a Palacio de Gobierno.

LO VERDADERO:

Se identificaron inconsistencias en los rostros de los integrantes de BTS y de Keiko Fujimori. Además, las prendas que todos llevaban coincidían con las que han utilizado en apariciones públicas meses atrás.

Herramientas especializadas arrojaron porcentajes de probabilidad de elaboración con inteligencia artificial en más de un 99%.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado ni concretado una reunión entre la mandataria y los artistas.

En el contexto de la llegada del grupo surcoreano BTS al Perú para los conciertos que ofreció el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira ‘Arirang World Tour’, se han difundido en redes sociales imágenes que supuestamente mostrarían a los integrantes ingresando al Palacio de Gobierno y también junto a Keiko Fujimori.

Imagen viralizada #1. Foto: Redes sociales

Imagen viralizada #2. Foto: Redes sociales

Imagen viralizada #3. Foto: Redes sociales

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, se encontraron inconsistencias en los rostros de los cantantes y de la presidenta, pues no coincidían con sus rasgos reales. Asimismo, se identificó que todos llevaban prendas que ya habían usado en apariciones públicas anteriores:

Imagen #1: BTS llevaba la misma ropa formal que usó durante su visita al Palacio Nacional de México, donde fueron recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum el 6 de mayo de 2026.

Primera comparación. Fotos: Redes sociales / Claudia Sheinbaum | Composición: LR

Imágenes #2 y #3: Keiko Fujimori portaba las mismas prendas que usó durante el segundo debate presidencial, el 31 de mayo de 2026. Por su parte, los integrantes de BTS aparecían con la ropa que utilizaron durante una entrevista con la revista estadounidense Rolling Stone, publicada en su edición de mayo de 2026.

Segunda comparación. Fotos: Redes sociales / Andina | Composición: LR

Tercera comparación. Fotos: Redes sociales / Rolling Stone | Composición: LR

Para complementar el análisis visual, las tres imágenes fueron evaluadas con las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine. Estos fueron los resultados:

Hive Moderation Sightengine Imagen #1 99,8% de probabilidad de haber sido creada con IA 99% de probabilidad de haber sido creada con IA Imagen #2 99,8% de probabilidad de haber sido creada con IA 99% de probabilidad de haber sido creada con IA Imagen #3 99,9% de probabilidad de haber sido creada con IA 99% de probabilidad de haber sido creada con IA

Análisis de la imagen #1 con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen #1 con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la imagen #2 con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen #2 con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la imagen #3 con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen #3 con Sightengine. Foto: Sightengine

Por último, aunque Fujimori anunció públicamente que invitaría a BTS, hasta el cierre de esta nota, ni la Presidencia de la República ni HYBE, la empresa detrás del grupo, han confirmado o concretado una reunión en el Palacio de Gobierno.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se han difundido tres imágenes que supuestamente muestran a los integrantes de BTS en el Palacio de Gobierno, junto a Keiko Fujimori, en el contexto de su visita al Perú como parte de su gira mundial ‘Arirang’. Sin embargo, se trata de contenido falso. Se identificaron inconsistencias en los rostros de todos y, además, se comprobó que las prendas que llevaban coincidían con las utilizadas en apariciones públicas anteriores. Por otro lado, herramientas especializadas arrojaron altos porcentajes de probabilidad de elaboración con inteligencia artificial.