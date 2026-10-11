Es falso que se haya captado a BTS en Palacio de Gobierno y junto a Keiko Fujimori: imágenes fueron generadas con inteligencia artificial

En el contexto de la llegada del grupo surcoreano BTS al Perú para los conciertos que ofreció el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira ‘Arirang World Tour’, se han difundido en redes sociales imágenes que supuestamente mostrarían a los integrantes ingresando al Palacio de Gobierno y también junto a Keiko Fujimori.
Imagen viralizada #1. Foto: Redes sociales
Imagen viralizada #2. Foto: Redes sociales
Imagen viralizada #3. Foto: Redes sociales
En primer lugar, se encontraron inconsistencias en los rostros de los cantantes y de la presidenta, pues no coincidían con sus rasgos reales. Asimismo, se identificó que todos llevaban prendas que ya habían usado en apariciones públicas anteriores:
Primera comparación. Fotos: Redes sociales / Claudia Sheinbaum | Composición: LR
Segunda comparación. Fotos: Redes sociales / Andina | Composición: LR
Tercera comparación. Fotos: Redes sociales / Rolling Stone | Composición: LR
Para complementar el análisis visual, las tres imágenes fueron evaluadas con las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine. Estos fueron los resultados:
|Hive Moderation
|Sightengine
|Imagen #1
|99,8% de probabilidad de haber sido creada con IA
|99% de probabilidad de haber sido creada con IA
|Imagen #2
|99,8% de probabilidad de haber sido creada con IA
|99% de probabilidad de haber sido creada con IA
|Imagen #3
|99,9% de probabilidad de haber sido creada con IA
|99% de probabilidad de haber sido creada con IA
Análisis de la imagen #1 con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation
Análisis de la imagen #1 con Sightengine. Foto: Sightengine
Análisis de la imagen #2 con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation
Análisis de la imagen #2 con Sightengine. Foto: Sightengine
Análisis de la imagen #3 con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation
Análisis de la imagen #3 con Sightengine. Foto: Sightengine
Por último, aunque Fujimori anunció públicamente que invitaría a BTS, hasta el cierre de esta nota, ni la Presidencia de la República ni HYBE, la empresa detrás del grupo, han confirmado o concretado una reunión en el Palacio de Gobierno.
En síntesis, en redes sociales se han difundido tres imágenes que supuestamente muestran a los integrantes de BTS en el Palacio de Gobierno, junto a Keiko Fujimori, en el contexto de su visita al Perú como parte de su gira mundial ‘Arirang’. Sin embargo, se trata de contenido falso. Se identificaron inconsistencias en los rostros de todos y, además, se comprobó que las prendas que llevaban coincidían con las utilizadas en apariciones públicas anteriores. Por otro lado, herramientas especializadas arrojaron altos porcentajes de probabilidad de elaboración con inteligencia artificial.