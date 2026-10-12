Novio de Pamela López grita su amor por la empresaria y le hace inesperada promesa: “En las buenas y malas”

Pamela López y su pareja, el productor musical Franco Portales, pasaron el fin de semana juntos en la playa. A través de sus redes sociales, él compartió imágenes de este momento y aprovechó la ocasión para gritar su amor por la empresaria y hacerle una inesperada promesa.

Cabe recordar que la todavía esposa de Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta tras lanzar crueles comentarios contra Pamela Franco, luego de que la cantante de cumbia lanzó su ONG de ayuda humanitaria a los niños con autismo. Hasta llamó 'Las clandestinas' a las seguidoras de la intérprete de 'El cervecero'.

Franco Portales y Pamela López pasaron fin de semana juntos. Foto: Instagram.

Franco Portales le hace emotiva promesa a su novia Pamela López

Franco Portales, de 38 años, compartió una romántica fotografía junto a Pamela López, de 39. En la imagen, la trujillana luce un traje de baño mientras está sentada en las piernas de su novio, quien aparece recostado sobre ella.

La publicación estuvo acompañada de una promesa que el artista le dedicó a la empresaria y que emocionó a sus seguidores. "En las buenas y en las malas, mi chinita hermosa", escribió. Además, el post fue acompañado de la canción 'A mí', cuya letra hace referencia a un amor intenso capaz de enfrentar cualquier obstáculo.

Paul Michael habla sobre la nueva relación de Pamela López

Paul Michael se pronunció luego de que Pamela López y Franco Portales fueran vistos dándose besos públicamente. Ante esto, el cantante y chico reality aseguró que le desea lo mejor a su exnovia.

"Le deseo lo mejor, su felicidad para ella, para sus hijos y para todo su entorno. Sigue feliz, yo también soy feliz por el cariño que nos tuvimos. Que Dios la bendiga", compartió ante los medios de comunicación.