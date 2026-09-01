La salsera peruana Brunella Torpoco, que recientemente finalizó una gira por Estados Unidos, se prepara para su gran aniversario en noviembre, marcando cinco años de carrera. Fotos: Instagram.

La salsera peruana Brunella Torpoco, que recientemente finalizó una gira por Estados Unidos, se prepara para su gran aniversario en noviembre, marcando cinco años de carrera. Fotos: Instagram.

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La cantante peruana Brunella Torpoco suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria musical. 'No sufras corazón', canción que interpreta junto a Tony Manuel, logró ubicarse en el primer lugar del Top 100 Perú de Radio Charts pocos días después de su lanzamiento.

El tema llega en un momento destacado para la salsera peruana, quien recientemente culminó una gira por Estados Unidos y continúa fortaleciendo su presencia tanto en el mercado nacional como internacional.

"Estoy muy agradecida con el público y con todas las radios que han hecho suyo este tema. Llegar al número uno es una alegría enorme y nos motiva a seguir trabajando para llevar nuestra música cada vez más lejos", expresó Brunella Torpoco, quien tiempo atrás anunció una posible colaboración con La India.

'No sufras corazón' fue compuesto por el músico piurano Edgar Javier Flores Purizaca y también representa una oportunidad importante para Tony Manuel, artista que busca consolidar su carrera musical y que viene aumentando su presencia y popularidad en redes sociales.

Brunella Torpoco alcanza el primer lugar del Top 100 Perú con su nueva canción ‘No sufras corazón’. La artista celebra este éxito musical con gratitud.

Brunella Torpoco celebrará su quinto aniversario

Tras cinco años de carrera musical, Brunella Torpoco, quien logró reconocimiento con su éxito 'Mix chelero 4', celebrará por primera vez su aniversario en noviembre próximo. La salsera adelantó que su show será a lo grande, con una producción de alto nivel concebida como uno de los espectáculos más importantes de su trayectoria. El espectáculo reunirá en un mismo escenario a destacados artistas nacionales e internacionales y contará con grandes sorpresas que serán reveladas en los días venideros.

Con el número uno de 'No sufras corazón' y su esperado aniversario en camino, Brunella Torpoco se prepara para cerrar el año celebrando junto a su público uno de los momentos más importantes de su carrera.