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Brunella Torpoco y Tony Manuel presentarán su nuevo tema en serenata al Callao: “Estoy muy emocionada”

Brunella Torpoco, destacada exponente de la salsa peruana, lanzará su nuevo tema 'No sufras corazón' con Tony Manuel después de su exitosa gira en Estados Unidos.


Brunella Torpoco y Tony Manuel unen sus voces en 'No sufras corazón'. Foto: difusión.
Brunella Torpoco y Tony Manuel unen sus voces en 'No sufras corazón'. Foto: difusión.
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Tras culminar una exitosa gira por Estados Unidos, la cantante Brunella Torpoco, una de las máximas exponentes de la salsa en el Perú, sorprendió al anunciar el lanzamiento de 'No sufras corazón', tema que interpreta junto al artista Tony Manuel. Este tema musical es una obra de autoría del compositor Edgar Javier Flores Purizaca.

En esta nueva colaboración, Brunella Torpoco aparece junto a Tony Manuel, quien busca abrirse camino en la música y empieza a llamar la atención del público y se convierte en tendencia en TikTok. 'No sufras corazón' se convierte en una importante vitrina para que más personas conozcan su voz y propuesta musical.

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Brunella Torpoco y Tony Manuel juntos en serenata al Callao

El tema de Brunella Torpoco y Tony Manuel será presentado oficialmente este domingo 16 de agosto, desde las 12.00 p. m., durante la Gran Serenata al Chimpum Callao en la zona de Chacaritas (La 7tma).

El nuevo sencillo de Brunella Torpoco se presentará oficialmente el domingo 16 de agosto durante la Gran Serenata al Chimpum Callao, un evento que promete reunir a varios artistas internacionales y nacionales.

El nuevo sencillo de Brunella Torpoco se presentará oficialmente el domingo 16 de agosto durante la Gran Serenata al Chimpum Callao. Foto: difusión.

"Estoy muy emocionada de volver a mi barrio el Callao a presentar y compartir este nuevo tema con mi gente, por eso ‘No sufras corazón’ tiene un significado aún más bonito para mí. Ya saben los espero este domingo desde el mediodía", expresó la cantante Brunella Torpoco.

Este evento tendrá artistas internacionales como La Charanga Habanera, Los cuatro de Cuba y artistas nacionales como la anfitriona Brunella Torpoco, Maryto y su Salsón, Tony Manuel, K-llao Salsa y La Primerísima. El ingreso será libre llevando un víveres.

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