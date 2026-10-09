Tilsa Lozano revela qué relación tiene con Gabriel Calvo tras rumores de romance: “Él es así”

Tilsa Lozano descartó tajantemente mantener una relación sentimental con Gabriel Calvo, con quien trabaja en el podcast 'Tres al hilo'. La modelo aclaró que entre ambos solo existe una relación laboral y negó que haya surgido algo más allá de la amistad, pese a las versiones que los vinculan amorosamente.

La actriz también comentó sobre la actitud coqueta del actor y restó importancia a las especulaciones de que entre los dos eran pareja. "Conmigo no pasa nada. Él es así, coqueto con todas", señaló a Trome.

Tilsa Lozano habla sobre los coqueteos de Laura Spoya con Gabriel Calvo

Tilsa Lozano también fue consultada por las declaraciones de Laura Spoya, quien aseguró que Gabriel Calvo le escribía mensajes como "Qué rico hueles" y "dame tu teléfono". Al respecto, la exmodelo consideró que estas actitudes son parte de la forma de ser del actor, a quien describió como alguien que suele mostrarse coqueto.

"Con Laura y con varias, es su naturaleza coqueta. Él es un eterno enamorado, pero nosotros solo somos compañeros de trabajo, siempre con mucho respeto", comentó la integrante del podcast 'Tres al hilo'.

Además, la influencer fue tajante al responder si entre ella y el actor existe algo más que una relación laboral. La modelo volvió a descartar cualquier posibilidad de romance y dejó clara su postura con una breve respuesta: "Cero, nada de nada".

Tilsa Lozano vuelve a referirse al exfutbolista Juan ‘Loco’ Vargas

Tilsa Lozano también habló sobre Juan Manuel Vargas, quien celebró su cumpleaños en octubre. La modelo explicó que no tenía presente la fecha porque se encontraba de viaje en Madrid, España.

Por otro lado, la exmodelo se mostró en desacuerdo con las reacciones que provocó la presencia del exfutbolista en su podcast. Según sostuvo, no encuentra motivos para generar polémica por las conversaciones que ambos mantienen sobre su historia en común, más aún cuando considera que él también participa en las bromas y comentarios sobre el tema.

"No entiendo por qué hacen tanto drama o se hacen los horrorizados cuando la otra parte también juega con el tema", manifestó.