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¿La convocó para enfrentar a Magaly? Tilsa Lozano revela la verdad sobre su llegada a Satélite+ de Jefferson Farfán

Tilsa Lozano se refirió a su ingreso al canal de Jefferson Farfán y si esto estaba ligado a la enemistad con Magaly Medina contra ambos.

Tilsa Lozano junto a Jefferson Farfán y Magaly Medina
Tilsa Lozano junto a Jefferson Farfán y Magaly Medina
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Tilsa Lozano se refirió a su reciente incorporación a Satélite+ y descartó que su llegada al canal digital esté relacionada con algún supuesto plan de Jefferson Farfán para enfrentarse a Magaly Medina. La conductora aseguró que nunca fue contactada directamente por el exfutbolista y explicó que las conversaciones para sumarse al proyecto se realizaron con el equipo encargado de la producción.

La exmodelo contó que se encuentra entusiasmada por volver a conducir un espacio en vivo después de un periodo alejada de la televisión. “Estoy feliz, este lunes arrancamos a la 1:30 de la tarde, después de ‘La manada’. Estuve guardada un montón de tiempo, dándole vueltas a este proyecto que me tiene muy ilusionada”, comentó Tilsa Lozano en diálogo con Trome.

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Su incorporación generó especulaciones debido al conocido enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Magaly Medina. Sin embargo, la conductora rechazó que su fichaje tenga como propósito generar una confrontación con la presentadora. “No todo gira alrededor de la señora, hay que soltar las paranoias”, respondió al ser consultada sobre esas versiones.

Lozano explicó que su acercamiento con Satélite+ comenzó hace aproximadamente dos meses y que desde entonces ha participado en ensayos y en la conformación del equipo que estará detrás de ‘Tres al hilo’. “Sí, de Satélite+. La convocatoria empezó hace un par de meses. Hemos estado en ensayos y armando todo el equipo”, detalló.

Asimismo, negó de manera tajante haber recibido una invitación personal de Farfán. “¡No! Para nada. Todas mis conversaciones son directamente con el equipo de producción”, afirmó. La conductora reiteró que el programa viene preparándose desde hace varias semanas y pidió no interpretar su incorporación al canal como una estrategia vinculada al conflicto entre el exfutbolista y Magaly Medina.

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