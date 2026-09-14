Tilsa Lozano sorprende al revelar que atropelló a su expareja Miguel Hidalgo tras verlo con otra mujer: “Se quedó colgado del capot”
Presentadora Tilsa Lozano dejó consternados a sus compañeros del podcast al revelar lo que hizo con el padre de sus hijos, 'Miguelón', tras encontrarlo con otra mujer dentro de un auto.
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Tilsa Lozano reveló que, años atrás, atropelló con su camioneta a quien era entonces su pareja, Miguel Hidalgo, padre de sus hijos y conocido como 'Miguelón' luego de verlo con otra mujer. La exmodelo relató el fuerte episodio en el podcast 'Tres al hilo', que conduce junto a Gabriel Calvo y Mateo Cedrón.
La conductora recordó que el hecho ocurrió en Punta Hermosa, cuando estaba embarazada de su segundo hijo. "Yo no soy tan tóxica, ya me rehabilité. Yo antes peleaba y todo, pero ahora si algo me llega, me desaparezco y ya, pero mi peor toxicidad tengo dos: una vez atropellé al papá de mis hijos embarazada", comenzó declarando Tilsa, dejando sorprendidos a sus compañeros del programa.
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Tilsa Lozano encontró a 'Miguelón' con otra mujer dentro del auto
Tilsa Lozano señaló que todo comenzó por un ataque de celos cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su relación con ‘Miguelón’. Según contó, él le dijo a la exmodelo que regresaría a Lima desde Punta Hermosa. Sin embargo, grande fue la sorpresa de la presentadora cuando, horas después, vio a su pareja con una joven dentro de un auto.
"Yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Estábamos juntos en un lugar y estaba con el ‘Zorro’ Zupe. Tenía siete meses. Él me dice: ‘Me voy a Lima’. Estábamos en Punta Hermosa. De repente me voy a comprar un postre y veo su camioneta pasando con una h*** y yo embarazada. Le cerré la puerta con mi camioneta y empecé a golpear la luna para que se baje la h***, me trepé encima del carro", narró Lozano.
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Tilsa Lozano admite que atropelló con su auto al padre de sus hijos
Tilsa Lozano, según relató, reaccionó impulsivamente y terminó atropellándolo con su camioneta, aunque aclaró que lo hizo a baja velocidad.
"Se bajó él y, cuando se baja, yo con mi carro lo atropello y se quedó colgado del capot. No lo atropellé a gran velocidad, solo despacito", exclamó, dejando en shock a sus compañeros, quienes incluso le pidieron que ya no continuara contando la historia.