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Magaly Medina rompe en llanto tras fuerte confesión de Maricarmen Marín sobre su madre: “Sé lo que se siente”

La polémica conductora Magaly Medina tuvo como invitada en su podcast de YouTube a la cantante de cumbia Maricarmen Marín.

Magaly Medina recordó a su padre fallecido tras entrevista con Maricarmen Marín. Foto: Composición LR/YouTube.
Magaly Medina recordó a su padre fallecido tras entrevista con Maricarmen Marín. Foto: Composición LR/YouTube.
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Magaly Medina sorprendió al mostrarse vulnerable en la última edición de su podcast en YouTube, donde tuvo como invitada a la cantante de cumbia Maricarmen Marín. Durante la entrevista, la artista reveló que todavía recuerda con dolor la muerte de su madre, especialmente en fiestas navideñas.

Ante esta confesión, la polémica conductora de ATV rompió en llanto y señaló que se sintió identificada con la historia de la exjueza de 'Yo soy', pues también perdió a su padre. "Mi papá ya no está, entonces sé lo que se siente pasar una Navidad sin alguien que amas tanto", expresó Medina entre lágrimas.

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Maricarmen Marín confiesa la terapia que sigue tras la muerte de su madre

Maricarmen Marín, de 44 años, narró que decidió alejarse temporalmente de la cumbia mientras trabaja en un nuevo proyecto musical, que se ha convertido en su terapia emocional para afrontar el dolor por la muerte de su madre, especialmente ante la llegada de la Navidad, una fecha que le trae muchos recuerdos.

"Ese disco nació de uno de los dolores más grandes de mi vida. Mi mamá falleció un 21 de diciembre y las navidades, que eran una algarabía en mi casa, se convirtieron en un funeral. Era no querer ver nada porque todos eran felices en Navidad y nosotros pasamos una pena irreparable", manifestó.

Al escuchar el testimonio de la cantante, Magaly Medina lloró frente a las cámaras, pues también atraviesa el duelo por la pérdida de su padre. Ante la emotiva reacción de la conductora, Maricarmen Marín añadió: "Por detrás hay una herida que nunca cerrará, así que nos acompañamos en eso", finalizó la intérprete de 'Por qué te fuiste'.

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Padre de Magaly Medina falleció a los 93 años

Uno de los momentos más difíciles que afrontó Magaly Medina fue el fallecimiento de su padre, Luis Medina, quien perdió la vida a los 93 años en marzo de 2023. En aquel entonces, la conductora le dedicó una conmovedora despedida en sus redes sociales, donde expresó el cariño y admiración que sentía por él.

Además, la presentadora destacó el apoyo que recibió de su padre para convertirse en comunicadora y perseguir sus sueños. En distintas entrevistas, la 'urraca' ha recordado que todavía le resulta doloroso afrontar fechas especiales sin la presencia de su ser querido.

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