Magaly Medina tilda de "migajera" a Sheyla Rojas tras verla con Joaquín Ramírez y lanza duro comentario: "Solo le sirvió para jalar público"

Magaly Medina se pronunció sobre Sheyla Rojas durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', luego de la derrota de Joaquín Ramírez en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La conductora cuestionó las muestras de afecto de la exintegrante de 'Combate' hacia el candidato durante la jornada electoral y la calificó de migajera al considerar que él no habría mostrado el mismo interés en la relación.

La periodista analizó las imágenes registradas durante el último día de las elecciones y señaló que Ramírez habría mostrado una actitud distante frente a Sheyla Rojas. "Él baja, él sale, él está solo, a él no le importa Sheyla Rojas. Ni se da cuenta de que supuestamente tenía que bajar con ella, darle la mano", comentó.

"Todo el rato migajeando la atención de Joaquín Ramírez. Ha hecho un papel de migajera pidiendo atención. A mí lo que me ha dado, lo que me ha hecho ruido, es la imagen de migajera de ella durante todo el rato, porque él es indiferente ante ella, ante su belleza, ante sus coqueteos. Si es que realmente están en una relación, ahí no es, hijita, ahí no es", sentenció la conductora.

¿Magaly Medina cree que Sheyla Rojas volverá con Sir Winston?

Tras referirse a la exposición pública de Sheyla Rojas durante la campaña de Joaquín Ramírez, Magaly Medina también opinó sobre la posibilidad de que la exintegrante de 'Combate' retome su relación con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, conocido como 'Sir Winston'.

La conductora consideró que la exposición mediática de Sheyla durante la contienda electoral podría dificultar una eventual reconciliación con su expareja. "Después de esta exhibición que ha hecho ella, es bien difícil. Si había un resquicio por ahí de retomar esa relación, yo dudo mucho que ya eso pueda ser posible. Yo no le veo vida a ese romance. Ese romance nació muerto", manifestó.

La relación entre Sheyla Rojas y 'Sir Winston' terminó en julio de 2026, después de cinco años de convivencia. Tras la ruptura, el empresario mexicano aseguró, según contó Magaly Medina, que mantenía una buena relación con la modelo y le deseaba lo mejor.