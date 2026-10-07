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Samahara Lobatón sueña con un hijo de Renato Rossini Jr., pese a que él solo la quiere un “choque y fuga”

Samara Lobatón reveló en 'El Sultanato' que no descarta tener un bebé con Renato Rossini Jr. dentro de diez años, pese a que este la desairó en el podcast de Shirley Arica, meses antes de que comenzaran el reality. 


Magaly Medina pone en tela de juicio a Samahara Lobatón. Composición LR. YouTube.
Magaly Medina pone en tela de juicio a Samahara Lobatón. Composición LR. YouTube.
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Magaly Medina exhibió durante su programa 'Magaly TV. la firme' el pasado 6 de octubre, el deseo que Samahara Lobatón confesó en el programa de convivencia 'El Sultanato'. La hija de Melissa Klug aludió a la posibilidad de tener un hijo con su compañero de realties Renato Rossini Jr., mientras realizaba sus actividades diarias junto a los otros participantes del show. 

Según expresó Lobatón, no descarta la posibilidad de ampliar su círculo familiar, debido a su afecto que tiene por los infantes: "Yo un hijo con renato lo tendría de aca a 10 años todavía. Yo tengo tres hijos, o sea ya ¿qué más quiere la vida? Estuve enamorada cuando tuve mis dos [hijos]. Yo no digo que no, en verdad no cierro las puertas a tener más hijos, pero de acá a unos 10 años. Me gustan los niños, me encantan"

Magaly Medina le recuerda a Samahara Lobatón acerca de su ligadura de trompas

La conductora de ATV mostró un extracto donde la hija de la 'Blanca de Chucuito' corroboró en el mismo podcast de Medina que se sometió a una ligadura de trompas. La presentadora de 'Magaly TV. la firme', tras los extractos mostrados en su programa, puso en tela de juicio todo lo expuesto por la chica reality: "Y después a mí en mi podcast, me dijo Samahara, que ella se había ligado a las trompas y que nunca jamás iba a poder tener un hijo. Yo no sé ya qué es cierto, qué no es cierto en la vida de Samahara."

Lobatón hizo la confesión de su método anticonceptivo en el videocast de la presentadora de 'Magaly TV. la firme', donde también habló acerca de su relación con Renato Rossini Jr., su amistad con Shirley Arica, su salud mental y su maternidad con sus tres hijos.

Renato Rossini Jr. solo quiere a Samahara Lobatón "Para un choque y fuga"

Previo a su intervención en 'El Sultanato', el hijo de Renato Rossini asistió al podcast de Shirley Arica, donde participó en la dinámica de beso, matrimonio o choque y fuga en relación a la hija de Melissa Klug. Tras la interrogante, Rossini Jr. aludió a la aventura pasajera luego de mencionar: "Para choque y fuga". 

La respuesta dejó en claro que Renato Rossini Jr. no proyectaba ningún posible vínculo sentimental a futuro con ella, contrastando con los elogios que Lobatón le dedicó a él recientemente, al calificarlo como el hombre ideal. Esto, además de las muestras de afecto en las que ambos fueron protagonistas en el show que protagonizan.


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