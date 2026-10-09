Hija de ‘Mondonguito’ preocupa al revelar qué enfermedad sufre el cómico tras ser internado de emergencia: “Se encuentra con oxígeno”

Lorenzo Zubiate, conocido como 'Mondonguito' es uno de los cómicos ambulantes que conquistó las calles y la televisión peruana en los años 90. Sin embargo, a sus 67 años, atraviesa un delicado momento de salud tras ser internado de emergencia en el Hospital Cayetano Heredia.

Su hija Patricia Zubiate, quien lo acompaña en el centro de salud, contó que su padre fue diagnosticado con una fuerte infección en los pulmones. “Mi papá está mal de salud, tiene afectados los pulmones, lo están nebulizando, se encuentra con oxígeno y estamos muy preocupados. Esperamos que tenga una pronta recuperación”, contó a Trome.

Hija de 'Mondonguito' revela que su padre se sintió mal en Chiclayo y se internó en Lima

La hija del cómico ambulante 'Mondonguito' señaló que su padre se encontraba trabajando con normalidad en Chiclayo, hasta que comenzó a sentirse mal y acudió a una posta médica para recibir atención. Ante su malestar, decidió regresar a Lima; sin embargo, su estado de salud empeoró durante el viaje y tuvo que ser hospitalizado de emergencia en el Cayetano Heredia.

“Aquí lo están evaluando, su saturación es baja”, contó. Además, expresó que la infección pulmonar del querido humorista todavía no puede ser controlada. “Actualmente se encuentra nebulizado, con suero y con reposo absoluto”, finalizó.

Kike Suero visitó a 'Mondonguito'

Kike Suero, también cómico ambulante, visitó a su buen amigo 'Mondonguito' en el Cayetano Heredia apenas se enteró de su complicado estado de salud.

“Fui en la madrugada del jueves, apenas me enteré y lo visité para orar con él, darle mi apoyo y hacerlo reír un poco, pues tiene que sentir que todos sus hermanos artistas estamos con él”, expresó Suero, recalcando que lo conoce desde hace 30 años.