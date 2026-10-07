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Espectáculos

Gia Meier, hija de Christian Meier, responde tras ser captada en aparente estado de ebriedad: "Encuentren algo más"

La conductora de Zaca TV e hija de Christian Meier, Gia, fue captada yéndose con un joven tras ser vista con dificultades para mantenerse en pie luego de una noche de fiesta.

Gia Meier se formó académicamente en Londres antes de retornar a Perú. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
Gia Meier se formó académicamente en Londres antes de retornar a Perú. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
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Gia Meier se pronunció por primera vez luego de que las cámaras de 'Amor y fuego' difundieran imágenes de una salida nocturna en la que fue captada en aparente estado de ebriedad. La hija de Christian Meier fue vista junto a un joven mientras esperaba un taxi y, posteriormente, ambos se fueron juntos.

La conductora de Zaca TV publicó una fotografía suya en TikTok que muchos interpretaron como una respuesta a la exposición de su vida privada. Junto a la imagen, la hija de la actriz Marisol Aguirre dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Les deseo de todo corazón que encuentren algo más bonito en que invertir su tiempo".

Gia Meier se pronunció tras ser captada luego de una noche de fiesta. Foto: TikTok.

Gia Meier se pronunció tras ser captada luego de una noche de fiesta. Foto: TikTok.

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Gia, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, fue captada en estado de ebriedad junto a misterioso joven: "Con las justas podía caminar"

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Gia Meier reaparece tras ser captada aparentemente ebria

Gia Meier volvió a aparecer en redes sociales luego de que 'Amor y fuego' difundiera imágenes suyas a la salida de un local nocturno. El programa mostró a la hija de Christian Meier y Marisol Aguirre junto a un hombre, mientras ambos esperaban la llegada de un vehículo.

En las imágenes, la joven influencer se ve con dificultades para mantenerse de pie y en algunos momentos se apoya en un poste y en su acompañante. Finalmente, los dos abandonaron el lugar juntos. El programa señaló que el hombre podría ser alguien cercano a la joven o una eventual pareja, aunque no se confirmó quién es ni qué relación tiene con ella.

Hasta el momento, la conductora de Zaca TV no ha explicado lo ocurrido ni ha contado detalles sobre la salida del último fin de semana. Sin embargo, un día después del informe, publicó este mensaje en TikTok que sus seguidores relacionaron con la difusión de las imágenes.

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