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Famosa cantante de cumbia revela la fuerte suma que pagó para ver a BTS y desata críticas: “Soy una ARMY”

La esposa del empresario musical Robert Capuñay y madre de Alondra Huarac sorprendió al gastar miles de soles para ver a BTS en concierto en el estadio de la Universidad de San Marcos.

Lizet Soto fue una de las cantantes de cumbia más populares de los años 90. Foto: Composición LR/Instagram.
Lizet Soto fue una de las cantantes de cumbia más populares de los años 90. Foto: Composición LR/Instagram.
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La cantante Lizet Soto reveló que asistirá la noche de este 9 de octubre al segundo concierto que ofrecerá BTS en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La madre de la conductora Alondra Huarac y esposa del empresario Robert Capuñay se sumó a la fiebre por el famoso grupo surcoreano de k-pop y señaló que no quiso perderse el espectáculo.

Por esa razón, desembolsó una fuerte cantidad de dinero para conseguir una entrada. "Pagué 2,600 soles y fue difícil de conseguir, pero no me importa, porque lo vale. Hoy iré con mi polo BTS y mi ARMY Bomb que me ha regalado Alondra (su hija). Estoy emocionada,", señaló la artista a Trome.

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Lizet Soto recibe críticas por declararse fan de BTS

Lizet Soto, una de las cantantes de cumbia más reconocidas de los años 90, aseguró que recibe burlas por declararse fan de BTS, pues, según contó, algunas personas consideran que es demasiado mayor para este tipo de conciertos. "Algunos de mis amigos molestan: tú tan grande y fan de BTS', me dicen, pero lo soy, soy una ARMY a mucho orgullo", declaró.

Además, contó que asistirá sola al recital de la agrupación de k-pop, debido a que no consiguió una entrada para su hija Alondra Huarac. Por otra parte, aseguró que sigue a BTS desde sus inicios y que su admiración por los integrantes es muy grande.

"Los sigo desde hace años, cuando empezaban. Son chicos que no sabes todo lo que han hecho para estar donde están ahora, un ejemplo de perseverancia, unión, soportar el hate no solo por su país, grupos, prensa, y ellos han soportado todo y siguieron adelante. Salían a las calles a repartir volantes invitando a sus conciertos gratuitos. Me conozco toda su historia", expresó.   

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¿Cuántos hijos tiene Lizet Soto?

Lizet Soto tiene tres hijos, entre ellos Alondra Huarac, exconductora de 'La movida de los sábados', quien nació fruto de su relación con el productor Nilver Huarac. Hoy la cantante está casada con Robert Capuñay, hijo del empresario radial Higinio Capuñay.

Actualmente, Soto continúa dedicada a su carrera musical. Sus videoclips en YouTube acumulan un gran número de reproducciones y likes. Además, la cantante apoya a su hija Alondra en su faceta como modelo.

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