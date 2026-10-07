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De Perú a Estados Unidos: Dayan Nicole Campos consolida su carrera internacional con propuesta musical bilingüe

Dayan Nicole Campos, cantante y compositora peruana, avanza en su carrera internacional en la música desde Estados Unidos. Su propuesta bilingüe combina pop, balada e influencias latinas.

Desde sus inicios en ‘Mini Star’, Dayan Nicole Campos ha conquistado al público peruano y ha fortalecido su presencia en la comunidad latina en EE. UU. Fotos: difusión.
Desde sus inicios en ‘Mini Star’, Dayan Nicole Campos ha conquistado al público peruano y ha fortalecido su presencia en la comunidad latina en EE. UU. Fotos: difusión.
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Lo que empezó como la ilusión de una niña con talento frente a las cámaras de televisión terminó convirtiéndose en una carrera artística en constante crecimiento y con alcance internacional. Dayan Nicole Campos, cantante y compositora peruana, sigue consolidando su camino en la exigente industria musical de Estados Unidos, donde apuesta por una propuesta bilingüe, contemporánea y marcada por una identidad propia.

Su vínculo con el mundo artístico comenzó a los seis años, cuando participó en 'Mini Star', recordado programa infantil de América Televisión. Su desempeño le permitió ganar el concurso en dos ocasiones y captar rápidamente la atención y el cariño del público peruano.

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Dayan Nicole Campos y su paso por Estados Unidos

Poco después, cuando empezaba a dar sus primeros pasos en el medio artístico, su vida tomó un nuevo rumbo. A los siete años emigró junto con sus padres a Estados Unidos, país en el que inició una nueva etapa sin dejar de lado su pasión por la música.

Ya instalada en Norteamérica, Dayan continuó perfeccionando sus habilidades. A los 12 años se integró al grupo Los Papis RA7, experiencia que le permitió presentarse junto a reconocidas agrupaciones tropicales mexicanas y adquirir mayor experiencia sobre los escenarios.

Su desarrollo artístico también le permitió ganar presencia dentro de la comunidad peruana residente en Estados Unidos, donde comenzó a participar con frecuencia en actividades culturales y celebraciones patrióticas. Uno de los episodios más destacados de su trayectoria fue su interpretación del himno nacional de Estados Unidos en la Casa Blanca, en Washington D. C., como gesto de agradecimiento al país que recibió a su familia.

Dayan Nicole Campos y su propuesta musical versátil

Actualmente, Dayan Nicole Campos desarrolla un estilo que reúne influencias del pop, la balada, el indie, el dream pop y los sonidos latinos. Además, su capacidad para cantar tanto en español como en inglés le ha permitido llegar a distintas audiencias y ampliar progresivamente su comunidad de seguidores.

Entre sus trabajos más recientes figura 'Broken Dreams', tema interpretado en inglés que evidencia una etapa de mayor madurez artística y expresiva. También destaca 'Baila conmigo', canción en la que combina idiomas y géneros para mostrar una faceta más versátil.

A estas producciones se suman 'Última vez' y 'Mentiras', sencillos que vienen obteniendo mayor visibilidad en plataformas digitales como YouTube y Spotify y que contribuyen a fortalecer su presencia dentro de la escena musical internacional.

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