La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026 inició este martes en Cusco con una agenda centrada en el crecimiento económico.

La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026 inició este martes en Cusco con una agenda centrada en el crecimiento económico. Difusión

La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026 inició este martes en Cusco con una agenda centrada en el crecimiento económico, la inversión privada y la necesidad de articular esfuerzos entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, se desarrolla en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidawasi, en Urubamba.

La primera jornada estuvo marcada por un reconocimiento a una destacada empresaria peruana, un inconveniente eléctrico que retrasó el programa y exposiciones sobre las oportunidades económicas del país. Esta es la cronología de las principales actividades.

Video destacado LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

3.00 p. m.: comienza la inauguración con homenaje a Mayu Hume

La primera jornada comenzó a las 3.00 p. m. con las palabras de bienvenida de Jesús Dongo, fundador y presidente de la Asociación Vidawasi Perú. Posteriormente, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, encabezó la inauguración oficial.

La ceremonia incluyó un minuto de silencio en memoria de María Jesús «Mayu» Hume Hurtado, empresaria fallecida el 20 de noviembre y reconocida por su trayectoria y aporte al liderazgo empresarial femenino en el Perú.

El homenaje se realizó ante los asistentes al foro, en reconocimiento a su trayectoria profesional y contribución al sector empresarial.

Durante su intervención, Galdos puso énfasis en la distancia entre los recursos naturales, la capacidad emprendedora y las oportunidades económicas del Perú frente a las condiciones de vida de una parte importante de su población.

"¿Cómo es posible que en un país con tanta riqueza y oportunidades todavía no hayamos sido capaces de ofrecer una vida digna a todos los ciudadanos?", planteó.

El presidente de IPAE sostuvo que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar para los ciudadanos y que el liderazgo empresarial no puede limitarse a los resultados de las compañías. También destacó la importancia de fortalecer las instituciones y contribuir al cierre de las brechas sociales.

Rolando Arellano: Perú atraviesa una ventana de oportunidad económica

A continuación, Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, presentó los objetivos de esta edición y destacó las condiciones económicas que, a su juicio, permiten mirar con optimismo el futuro del país.

El empresario señaló que el Perú atraviesa una oportunidad importante para impulsar su desarrollo, aunque advirtió que persisten problemas estructurales en salud, educación, infraestructura y productividad.

Arellano también destacó el potencial del país frente a los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial. Si bien reconoció que esta tecnología puede reemplazar determinados empleos, sostuvo que existen actividades productivas peruanas con oportunidades para expandirse.

Otro de los puntos de su intervención fue la concentración histórica de las inversiones en las zonas donde resulta más sencillo desarrollar actividades económicas. Esta situación ha dejado rezagadas a otras ciudades y regiones, pese a su potencial productivo.

Corte de electricidad retrasa las exposiciones durante aproximadamente una hora

La jornada inaugural tuvo un inconveniente que alteró el desarrollo del programa. Un corte de electricidad se prolongó alrededor de una hora y afectó incluso al sistema de respaldo del recinto.

El incidente retrasó el inicio de las exposiciones previstas para la tarde. Una vez superado el problema, se dio paso a la primera presentación internacional de la jornada.

No se ha podido establecer una hora exacta de inicio del corte a partir de la información disponible, por lo que no corresponde asignarle un horario específico.

Núria Vilanova analiza el nuevo escenario internacional

Superado el inconveniente eléctrico, continuó el programa con la exposición de Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

La empresaria española presentó el tema «Globalización, el mundo se está reordenando. ¿Qué lugar le toca a América Latina en ese nuevo escenario y qué oportunidades abre para las empresas peruanas?».

Vilanova destacó la importancia de los recursos estratégicos de América Latina y las oportunidades que representa el nuevo escenario internacional para atraer inversiones. También abordó la necesidad de que las compañías se adapten a los cambios tecnológicos y a las nuevas condiciones del mercado global.

La discusión resulta relevante para el Perú por su disponibilidad de recursos naturales y su participación en sectores estratégicos para la economía mundial.

Álvaro Monge expone sobre las perspectivas de la economía peruana

Otro de los participantes de la primera jornada fue Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, quien presentó un análisis sobre las perspectivas económicas del Perú al 2026.

Su exposición estuvo incluida en el bloque dedicado a examinar las condiciones para el crecimiento nacional y los desafíos que enfrenta el país para mejorar su productividad y competitividad.

La agenda también incorporó la intervención de Franco Olcese, socio fundador del Centro Wiñaq, sobre los factores que dividen a la sociedad peruana, así como la presentación «El sueño peruano», de Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer.

Ambas exposiciones formaron parte de la discusión sobre las expectativas de los ciudadanos, la polarización y las dificultades para construir objetivos comunes.

Democracia, poder ciudadano y responsabilidad empresarial

La programación del martes también incluyó un espacio dedicado a la democracia y el poder ciudadano, con la participación prevista de Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados.

El sector privado también tuvo un espacio en la agenda con el panel «Empresas que transforman: estrategias de valor compartido para generar bienestar». En esta sesión se contempló la participación de representantes de Ferreycorp, Gold Fields, Mibanco y Credicorp.

El objetivo fue abordar la contribución de las empresas al desarrollo social y la importancia de generar valor más allá de sus resultados económicos.

¿Qué temas se abordarán en la segunda jornada de CADE 2026?

El miércoles el encuentro continuará con los bloques «Crecer desde las regiones» y «Crecer en el mundo global».

Entre las participaciones previstas destaca Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, quien abordará la experiencia colombiana en descentralización y las posibilidades de impulsar el crecimiento desde los territorios.

También se desarrollarán paneles sobre inversión regional, aprovechamiento del canon, competitividad y oportunidades para los sectores productivos.

Por la tarde, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, expondrá sobre las perspectivas nacionales en el nuevo escenario económico internacional, con énfasis en el comercio, los minerales críticos, los alimentos y la energía.

La tercera y última jornada, programada para el jueves estará enfocada en productividad, articulación público-privada e inteligencia artificial. El encuentro concluirá con la presentación del «Legado CADE Ejecutivos 2026», que recogerá propuestas y compromisos para impulsar el desarrollo del país.