Óscar Reto en CADE 2026: “Si no hay inversión, no hay trabajo, entonces no se van a poder cerrar las brechas”
El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, vinculó la inversión con la generación de empleo, pero advirtió que el crecimiento solo es sostenible si incluye a trabajadores y comunidades, y llamó a priorizar el bien común.
Durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, sostuvo que la inversión es un factor necesario para crear puestos de trabajo y atender las desigualdades del país.
“(…) Y por último, la inversión, porque si no generamos trabajo, no hay inversión, no hay trabajo, entonces no se van a poder cerrar las brechas".
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Sin embargo, Reto precisó que el crecimiento no es sostenible cuando se ignoran las necesidades de quienes lo construyen. "¿Y quiénes hacen ese crecimiento? Los mismos trabajadores, los vendedores, proveedores, clientes, comunidades. Crecemos todos y nos beneficiamos todos. Si ello no ocurre, la sociedad se quiebra y el país pierde viabilidad", sostuvo.
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En esa línea, cuestionó la disputa de los últimos 30 años entre "más mercado o más Estado" y rechazó la idea de que "todo lo público es malo", tras citar como ejemplo positivo al BCR.
Para reducir la pobreza, propuso que el Estado lidere el desarrollo con metas a 30 o 50 años, tal como hacen China, India, Japón, Corea del Sur, Singapur, Estados Unidos y Alemania.
En el caso del Perú, destacó el plan al 2050 del CEPLAN y señaló que planificar da predictibilidad y competitividad al país. Por ello, propuso retomar una planificación concertada, aunque admitió que es complejo porque existen "muchos intereses". Del mismo modo, pidió priorizar el bien común y evitar peleas entre el Estado y los empresarios, a quienes definió como ciudadanos con derechos y deberes.