Jay Wheeler volverá a encontrarse con sus seguidores de Perú. El cantante puertorriqueño confirmó un nuevo concierto en Lima para el próximo 1 de mayo de 2027, fecha en la que llegará a Costa 21 como parte de su gira mundial ‘La voz favorita World Tour’. El espectáculo estará marcado por el reggaetón romántico y los principales éxitos que han acompañado su carrera.

La venta de entradas será uno de los primeros puntos de atención para sus fanáticos. La preventa en Teleticket comenzará en pocos días, con un beneficio que no podrás desaprovechar. El repertorio incluirá canciones como ‘La curiosidad', junto a Myke Towers, además de ‘Pacto’, ‘Por tu culpa’ y ‘De lejitos’.

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Jay Wheeler se llevó una grata experiencia hace 2 años en su concierto en Perú.

¿Cuándo y a qué hora inicia la preventa para el concierto de Jay Wheeler en Perú?

Los seguidores de Jay Wheeler podrán acceder a la preventa para su concierto en Lima desde el martes 13 de octubre a las 11.00 a. m. mediante Teleticket. La promoción contempla hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank, de acuerdo con la información anunciada para el espectáculo.

La presentación se realizará en Costa 21 y forma parte de la gira ‘La Voz Favorita World Tour’, concepto asociado al más reciente trabajo discográfico del artista.

El show reunirá diferentes etapas de su trayectoria y canciones que lo han posicionado entre las voces reconocidas de la música urbana latina.

Jay Wheeler en Perú: anuncian fecha de su esperado regreso a Perú

El regreso de Jay Wheeler a Perú se concretará el 1 de mayo de 2027. El vínculo del cantante con el público peruano se fortaleció luego de su presentación con el TRAPPii Tour, experiencia que tuvo una respuesta favorable de sus seguidores y antecedió a este nuevo encuentro en Lima.

Esta visita también coincide con una etapa relevante de su carrera. En mayo de 2026, Jay Wheeler presentó ‘La voz favorita’, un álbum de 24 canciones en el que explora géneros como reggaetón, R&B, trap y sonidos románticos. La producción incluye colaboraciones con Mora, Luar La L, Marcelo Rubio y Deimi, entre otros artistas.

Durante su concierto en Costa 21, el cantante llevará al escenario parte de este nuevo repertorio y temas reconocidos de su carrera. Entre ellos figuran ‘La curiosidad’, ‘Pacto’, ‘Por tu culpa’ y ‘De lejitos’, canciones que forman parte de una propuesta musical centrada en el romanticismo y los sonidos urbanos.