Los cuentos completos de Alfredo Bryce Echenique

Alfredo Bryce Echenique falleció el 10 de marzo de este año. Para miles de lectores, no solo significó la partida de un gran escritor, sino también el adiós a un autor al que se llegó a querer por su autenticidad. Esto no quiere decir que se nieguen sus periodos oscuros. En realidad, ni sus más fieles lectores son ajenos a la polémica de los plagios. Pero así era Bryce, con luces y sombras, como las tenemos todos, con la excepción de que no cualquiera puede ser Alfredo Bryce Echenique. Como reza el dicho, no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. En el caso de nuestro escritor, sus últimos años de vida estuvieron marcados por la admiración de sus lectores y el reconocimiento institucional. Alfredo partió sabiéndose admirado.

En estos últimos meses, han llegado a las librerías reediciones de sus títulos emblemáticos y libros sobre su poética. En este sentido, considero todo un acierto la edición de Cuentos completos (Peisa), en la que podemos apreciar su escritura risueña, cruzar temáticas empleadas y, en especial, conocerlo en la evolución de su estilo.

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Para quienes aún no han tenido la oportunidad de leer la cuentística de Bryce Echenique, se deduce que esta es una excelente oportunidad. La publicación incluye un prólogo de Ángel Esteban y los comentarios de Ricardo González Vigil, Federico Guzmán Rubio, Graciela Coulson, Carlos Garayar, Marcy E. Schwartz, César Ferreira, Julio Ortega, Abelardo Oquendo, Gabriela Mora y Óscar López Castaño. Estamos ante los cinco libros de relatos de nuestro narrador, y ante textos que antes estaban sueltos y que ahora quedarán bien acompañados. En total, 64 cuentos.

"Cuentos completos" (Peisa). Precio: S/ 112. Imagen: Difusión.

Como decía Vladimir Nabokov: lo más interesante de la biografía de un escritor no es la “crónica de sus aventuras sino la historia de su estilo”. Esta es la luz mediante la cual habría que empezar a juzgar la obra de Alfredo Bryce Echenique. En ese sendero es posible hallar los elementos que nos llevarán a una certeza: la poética de este narrador es inagotable en sus interpretaciones y aproximaciones. Bien sabemos que sus libros más conocidos están inscritos en el género de la novela; no obstante, en el terreno de las distancias cortas dio textos del calibre de “Con Jimmy, en Paracas”, “Yo soy el rey”, “Baby Schiaffino”, “Muerte en Sevilla en Madrid”, “A veces te quiero mucho siempre” y “El breve retorno de Florence este otoño”. Es evidente que esta es una selección personal, pues todo lector de Alfredo tiene su propia lista de cuentos favoritos. A diferencia de sus novelas, en su cuentística sí podemos especular, con base, de qué estaba hecho Bryce Echenique.

En toda su trayectoria, Alfredo mantuvo una coherencia estilística que vemos desde Huerto cerrado (1968), su primer libro. Pareciera que, antes de buscar la historia que contar, se preocupó primero por encontrar el tono narrativo. La relectura de muchos de estos cuentos nos lleva a aseverar que su estilo es inigualable en la confluencia entre el humor, la ternura y la crítica social. Las historias de vida que nos presenta, vistas en frío, no son la gran cosa si pensamos en argumentos. Creo que lo supo bien desde que comenzó a escribir, pero no le importó. El hecho de que haya cultivado el mismo estilo nos habla también de un hombre con una ética frente a la escritura. Alfredo enseña.