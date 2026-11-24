Giovanna Valcárcel jalonea y le grita a su amiga en pleno concierto de Christina Aguilera: “Lárgate de acá” Giovanna Valcárcel protagonizó un tenso altercado con una presunta amiga durante el concierto de Christina Aguilera. Tras el episodio expuesto, Magaly Medina calificó la actitud de la locutora como un comportamiento bastante violento.

Giovanna Valcárcel fue captada teniendo una fuerte discusión durante el concierto de Christina Aguilera, el pasado 21 de septiembre. La popular 'Loquita' le hizo justicia a su apodo en el evento en que también se presentó 'Florida', tras una discusión que llamó la atención de los asistentes, donde se manifestó enfadada con su presunta amiga.

La colaboradora más íntima de Carlos Álvarez, según los videos difundidos en 'Magaly TV, la firme', mostró con una actitud disgustada frente a su acompañante durante el show. Asimismo, la conductora jaloneó y vociferó contra su allegada luego de la presentación. "No quiero verte, lárgate de acá, lárgate de mi vista", gritó la conductora radial antes de salir corriendo del altercado.



Magaly Medina critica a Giovanna Valcárcel por su actitud en concierto de Christina Aguilera

Tras los videos mostrados en su programa, la conductora de ATV se mostró disgustada frente a las actitudes de la comediante, señalando que hay conflictos que deben permanecer en privado. "No sé si era una pelea de pareja. Pero terminan de esta manera tan desagradable, sobre todo porque había muchas cámaras. Hay cosas que se deberían discutir dentro de una casa", expresó.

Asimismo, sobre las actitudes de Valcárcel durante el evento, Medina lanzó: "Creo que para ser mujer tiene un comportamiento bastante violento, como esos hombres maltratadores que hay por ahí". Por otro lado, la periodista también condenó el acto de la presunta amiga de la actriz, quien la dejó sola luego del incidente.

Las figuras del espectáculo que aparecieron en el concierto de Christina Aguilera

El programa de 'Magaly TV, la firme' mostró a los personajes de la farándula peruana que presenciaron el poco concurrido concierto liderado por la intérprete de 'Cuando me acuerdo de ti'. Entre los captados en dicho evento se encontraron desde la pareja compuesta por Natalie Vértiz junto a su esposo Yaco Eskenazi, hasta el influencer Rick La Torre, quien fue confundido por Lita Pezo.

Sin embargo, quien se llevó todos los reflectores fue Giovanna Valcárcel, quien tras el incidente que protagonizó junto a su presunta amiga durante el show, llamó la atención, tanto de los transeúntes, como de las cámaras que la siguieron.