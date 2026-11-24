La muestra fotográfica Yuyanapaq, que recuerda la violencia política en el Perú, fue sacada de su sala en el Museo de la Nación este martes y el Ministerio de Cultura no ha dado ninguna explicación oficial. Lo poco que se sabe lo dijo personal de seguridad, según Germán Vargas, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), le contaron que al mediodía empezaron actividades de mantenimiento y que las fotografías se estaban retirando. "No hemos accedido a otro tipo de información", precisó. "Efectivamente, no ha habido ninguna información oficial sobre esta medida", agregó.

La República consultó a las dos instituciones que sostienen la exposición mediante un convenio. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que no sabe nada del retiro. Extraoficialmente, añadió, solo conoce que dentro del Ministerio de Cultura estaban en proceso de reorganización y reestructuración.

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Por su parte, desde la oficina de prensa de Cultura respondieron que tampoco estaba enterada. Es decir, ni el socio del convenio ni la propia oficina de prensa del ministerio sabían de una medida que ya se ejecutaba en el museo.

Para Vargas, el problema empieza por el silencio. "Debieron haber avisado cuando menos a la Defensoría del Pueblo, con quien tienen un convenio justamente para preservar o mantener ahí la muestra en el edificio del museo", sostuvo. Contó, además, que su temor era que "se pudiera dañar la muestra" o que la actividad sirviera para impedir que el público la vea, y que ya se suspendió la atención. "De hecho, se ha suspendido la atención al público, eso es lo que sabemos". Recordó, además, que de parte del Estado no se ha evidenciado "ningún tipo de simpatía por la memoria y los derechos humanos".

El convenio, firmado en 2006 entre la Defensoría y el entonces Instituto Nacional de Cultura, hoy parte del Ministerio de Cultura, establece que el Museo de la Nación se encarga de la exhibición, el montaje y la seguridad de Yuyanapaq. Es decir, la entidad obligada a cuidar la muestra es la misma que la movió sin avisar a su socio.

La CNDDHH recordó que una tercera adenda amplía por cinco años el plazo para mantenerla. "Suponemos que mantenimiento no tiene por qué demorar tanto", dijo Vargas, y pidió que Cultura y la Defensoría expliquen qué pasó.