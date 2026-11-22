Néstor Villanueva revela que cerraron su cuenta de TikTok tras denunciar suplantación de identidad: “No me van a callar” Néstor Villanueva reveló que cerraron su perfil oficial de TikTok tras alertar sobre una cuenta falsa que difunde videos de sus presentaciones, haciéndose pasar por él. El intérprete solicitó ayuda a sus fans para reportar al perfil fraudulento.

Néstor Villanueva publicó mediante su cuenta de Instagram un post en el que anunció que cerraron su perfil de TikTok. La noticia llega en medio de la denuncia del cantante sobre un usuario que se hacía pasar por él, en la red social donde acababa de perder su página. Tras el hecho, la expareja de Flor Polo Campos expresó: "No me van a parar ni callar"

El exyerno de la popular 'Reina de las dietas' también aseguró que la suspensión de su plataforma digital se debió a que denunciaron su cuenta. Ante el riesgo de que sus seguidores resulten perjudicados por el perfil fraudulento, en medio de su temporal salida de TikTok, el cumbiambero solicitó el respaldo inmediato de su comunidad para reportar al usuario y lograr su bloqueo.

Néstor Villanueva se pronuncia tras el cierre de su cuenta de TikTok. Composición LR. Instagram

Los detalles de la denuncia de suplantación en redes de Néstor Villanueva

Tras notar un perfil falso, el intérprete alertó a sus seguidores mediante su Instagram acerca de la cuenta falsa. Asimismo, señaló que los responsables de la cuenta falsa vienen compartiendo videos de sus presentaciones musicales con el objetivo de hacerse pasar por él ante el público.

Con el fin de prevenir una posible estafa hacia sus fanáticos, mientras esclarece el caso de suplantación de identidad, el exyerno de Susy Díaz lanzó un pedido directo en sus historias: "Ayúdenme a denunciar esta cuenta que se hace pasar por mí, por favor". Asimismo, detalló las diferencias entre su página oficial y el usuario falso. Pese a ello, su perfil certificado fue intervenido tras su denuncia pública.

Néstor Villanueva alerta a sus seguidores de una presunta usurpación de identidad. Composición LR. Instagram

Néstor Villanueva reafirma su lucha para poder ver a sus hijos

En paralelo a este episodio, el intérprete mencionó que aún mantiene su pugna legal con Polo Campos para volver a ver a sus menores. El músico aseguró que agotará todas las instancias necesarias para poder ver a sus hijos. "Amo a mis hijos, mis hijos han estado todo el tiempo conmigo", expresó el cantante.

Semanas atrás, el artista ya se había referido a la disputa que sostiene con la empresaria y sorprendió al revelar que lleva más de 4 años sin poder compartir tiempo con sus pequeños. Frente a los cuestionamientos en redes, el artista rechazó tajantemente las acusaciones que señalan que busca lucrar con sus conflictos personales.