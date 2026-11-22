Thamara Gómez celebra su aniversario con heredero de Armonía 10, Valentín Lozada, en medio de rumores de infidelidad: "Mi amor por siempre" Thamara Gómez publicó imágenes de su historia de amor con Valentín Lozada y le dedicó un tierno mensaje en TikTok, luego de las especulaciones sobre una posible infidelidad del cantante de Armonía 10.

Thamara Gómez volvió a mostrar el buen momento sentimental que atraviesa junto a Valentín Lozada. La integrante de Las Estrellas de la Cumbia utilizó sus redes sociales para celebrar un mes más de relación con el cantante de Armonía 10 y compartió un video que reúne algunos de los recuerdos más especiales que han construido como pareja.

La publicación llamó la atención por sus románticas escenas y el mensaje que la artista dedicó a su novio. Este gesto se produce después de que ambos fueran vinculados a rumores de una presunta infidelidad, situación sobre la que la cantante ya había sido consultada durante una entrevista con el programa 'América Hoy'.

Thamara Gómez cumple un mes más con su novio Valentín Lozada

A través de su cuenta oficial de TikTok, Thamara Gómez compartió una recopilación audiovisual en la que aparecen diferentes momentos de su relación con Valentín Lozada. Entre los recuerdos destaca una escena en la que el joven la sorprende con un ramo de flores rosadas, detalle que evidencia las muestras de cariño que comparten.

El video también incluye fotografías en las que ambos disfrutan de su compañía. En una de ellas, aparecen frente a un espejo mientras Valentín le da un beso en la cabeza a la cantante, quien posa sonriente. Asimismo, se observan imágenes de la pareja caminando de la mano y compartiendo instantes de complicidad.

La publicación estuvo acompañada por una dedicatoria musical que expresa sentimientos de amor y compromiso. La letra hace referencia a la elección de una pareja para toda la vida y a los pensamientos constantes hacia esa persona desde el inicio del día hasta la noche.

"Un poquito tarde, pero celebrando un mes más a tu lado. Mi 18 por siempre, Valentín Lozada", escribió Thamara Gómez en la descripción del video, dejando en evidencia el cariño que mantiene por el intérprete de Armonía 10.

¿Qué dijo Thamara Gómez sobre una presunta infidelidad de Valentín Lozada?

La celebración romántica de Thamara Gómez se produce luego de las especulaciones que surgieron sobre una supuesta infidelidad de Valentín Lozada. Los comentarios cobraron notoriedad tras mencionarse presuntos chats y videos que habrían generado dudas sobre la fidelidad del cantante de Armonía 10 de Piura.

Ante esta situación, la artista fue consultada por las cámaras de 'América Hoy', donde decidió pronunciarse sobre el estado de su relación. Durante la entrevista, dejó claro que se encontraba tranquila y que prefería mantener los asuntos personales lejos de la exposición pública.

"Todo bien, seguimos en lo mismo, estoy muy feliz, trabajando, muy tranquila, manteniendo mi vida privada bajo siete llaves. Mi corazón está muy feliz, diría yo", manifestó la cantante cuando le preguntaron por las versiones que circulaban sobre su pareja.