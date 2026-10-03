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Lourdes Sacín hace fuerte acusación contra las autoridades por el caso ‘La China Polo’: “No veo intención de la Policía ni Fiscalía de llegar a la verdad”

Lourdes Sacín clama por justicia por la muerte de 'La China Polo', quien fue su jefa durante dos años y medio. La periodista exige mayor acción de las autoridades para esclarecer el crimen.

Lourdes Sacín recuerda con tristeza a Susy Aponte, 'La China Polo', fallecida recientemente, quien fue su jefa durante dos años y medio. La periodista clama por justicia. Foto: Facebook
Lourdes Sacín recuerda con tristeza a Susy Aponte, 'La China Polo', fallecida recientemente, quien fue su jefa durante dos años y medio. La periodista clama por justicia. Foto: Facebook
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Hace dos semanas, Lourdes Sacín vivió uno de sus peores cumpleaños, ya que le llegó la noticia de la muerte de la periodista Susy Aponte, más conocida como 'La China Polo', quien fue su jefa durante dos años y medio. En medio de las investigaciones del crimen que ocurrió en Caraz el 19 de septiembre, la expareja de Andy V expresó su tristeza por cómo ultimaron a la mujer que postulaba a las elecciones de este 4 de octubre.

Lourdes Sacín, quien reveló que ‘China Polo Dominical’ ya no iba más, contó que este sábado 3 de octubre ha sido un día raro, ya que aún no se acostumbra a quedarse en casa, sin tener que trabajar en los informes que solían presentar en dicho programa.

"Hoy es sábado de madrugada y normalmente a estas horas estaba editando mis reportajes para el domingo. Y aun es extraño estar sin trabajar un día como hoy, sin coordinar la promoción ni nada. Reviso internet y sin querer aparecen muchos videos de lo mismo, de la tragedia que ocurrió; videos que la verdad ya evito buscar. Es extraño ver como alguien con la que hablabas mañana, tarde y noche le quiten la vida de una manera tan cruel", expresó en su Facebook.

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Lourdes Sacín exige justicia para ‘La China Polo’

Asimismo, Lourdes Sacín, quien recibió disculpas públicas de Rodrigo González, expresó su preocupación por el accionar de las autoridades peruanas, quienes, según ella, no están trabajando arduamente para encontrar al autor intelectual de la muerte de 'La China Polo'.

El trágico fallecimiento de 'La China Polo' durante su cumpleaños ha dejado a Lourdes Sacín impactada.

El trágico fallecimiento de 'La China Polo' durante su cumpleaños ha dejado a Lourdes Sacín impactada. Foto: Facebook

"No me cabe en el cerebro tanta maldad. Puede no caerte alguien, puede incomodarte las cosas que dice, pero apagar su vida así, ya es de miserables. Nada justifica este acto y la verdad no veo intención de la Policía ni Fiscalía de llegar a la verdad", añadió en sus redes sociales.

Cabe indicar que lo último que se sabe del caso es que Luis Obispo Díaz, autor material del crimen, confesó que trató de ejecutar a Susy Aponte Polo tres veces antes de lograrlo. Primero fue en Nuevo Chimbote, luego en dos ocasiones en Huaraz, para al final perseguirla y alcanzarla en Caraz, donde le disparó en la cabeza.

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