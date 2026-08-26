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El escándalo por el ampay de Carla Campos, novia de Curwen, con Alonso Grimaldo continúa creciendo. En medio de la controversia, José Lira, amigo cercano del llamado ‘Grimmy’, sorprendió al afirmar que la influencer y el empresario no solo mantienen una “relación”, sino que además están decididos a continuarla.

La declaración fue difundida por Magaly Medina el 25 de agosto, un día después de que Lira apareciera en su programa junto a Grimaldo, conectado desde Argentina. Según explicó la conductora, el confidente del empresario había hecho esta revelación en una llamada con su reportera, antes de ingresar al set.

Amigo de Alonso Grimaldo expone “relación” con Carla Campos

El tema salió a flote cuando la ‘Urraca’ expuso una contradicción entre las versiones de Curwen y Grimaldo. En la entrevista del 24 de agosto, el empresario aseguró que, tras la fiesta en la discoteca, llevó a Carla Campos de regreso a su casa. Sin embargo, el conocido streamer declaró ante las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, al inicio de la polémica, que él había recogido a su novia de esa celebración.

Esta incongruencia generó suspicacia en la periodista, quien procedió a asegurar que tras bambalinas José Lira dio pistas y otras revelaciones que sugerían que la situación entre Carla Campos y 'Grimmy' no había terminado ahí. “Nos contó otras cosas más. Una lástima que la gente ve la cámara grande de televisión y se acobarda”, agregó.

En esa línea, Medina detalló que Lira aseguró en una llamada previa a su aparición en el set que Campos y Grimaldo mantenían una “relación” y que seguirán adelante con ella, aunque evitó precisar la naturaleza de ese vínculo. Además, el confidente de ‘Grimmy’ afirmó que lo que se conoce públicamente es solo una parte de lo que realmente habría ocurrido, información que solo manejan unas pocas personas de su círculo. “Esta es la punta del iceberg. Ustedes no tienen la más mínima idea de todo. Hay cinco personas en este país que saben todo. O sea, lo que es, la realidad de las cosas. Lo que sí te puedo decir es que van a continuar con su relación”, aseguró, según se escucha en un audio.

Medina también precisó que José, quien realizó la primera entrevista a Grimaldo tras el supuesto beso con la novia de Curwen, le reiteró que lo que se conoce es apenas una fracción de la verdad.