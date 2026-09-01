Mario Hart consideró que las fotos no son comprometedoras y aseguró que no tendría problemas si Korina decide salir con el joven. Foto: captura/Youtube

Mario Hart consideró que las fotos no son comprometedoras y aseguró que no tendría problemas si Korina decide salir con el joven. Foto: captura/Youtube

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Mario Hart mostró preocupación en 'Sin más que decir' al hablar de cómo pueden repercutir las noticias sobre él en sus hijos, por lo que aseguró que cuando estén más grandes, buscará ayuda profesional para que lo oriente sobre lo que debería hacer para que su pasado no afecte la salud emocional de Lara y Marito, fruto de su relación con Korina Rivadeneira.

Asimismo, aprovechó para referirse a las imágenes que aparecieron en 'Magaly TV, la firme' que muestran a Korina Rivadeneira compartiendo momentos con otro hombre. Sobre el tema, Mario Hart sostuvo que conoce al sujeto en cuestión y también aclaró que el carro que estaba manejando el amigo de la venezolana le pertenece a la madre de sus hijos. Si bien el vehículo también está a su nombre, él no puso ni S/1 para adquirirlo.

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Mario Hart conoce al amigo de Korina Rivadeneira

Este martes 1 de septiembre, Mario Hart comentó sobre las imágenes que muestran a Korina Rivadeneira con otro hombre. “Yo sé perfectamente quién es ese chico. Es un chico que le hace la movilidad a Korina desde hace mucho tiempo. Es un amigo venezolano de ella. Es una persona que trabaja para ella, pero no sé si era amigo de ella en Venezuela o lo conoció acá a través de otros amigos venezolanos. Es un chico que trabaja en eso, que tiene su carro y también hace diligencias. Y eventualmente, cuando Korina está cansada o simplemente no le provoca salir a manejar por el tráfico de Lima, lo llama y este chico la ayuda”, narró en su pódcast.

Para Mario Hart, las imágenes que mostró Magaly Medina en su programa no tienen nada comprometedor. “Yo vi el reportaje el último lunes 31 y no hay malicia, simplemente es la curiosidad de saber quién es el tipo, porque en ningún momento tampoco lo han puesto como que sea el nuevo saliente. Es más, siempre dijeron: '¿Será el nuevo personal? Y sí, es una persona que ayuda a Korina eventualmente", añadió.

Por otro lado, Mario Hart indicó que decidió pronunciarse sobre las imágenes de Korina Rivadeneira con su amigo para calmar un poco la situación y aseveró que si la madre de sus hijos decide salir con el joven venezolano, no habría ningún problema. “Tampoco tiene nada de malo”, concluyó.