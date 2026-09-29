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Tula Rodríguez tiene encuentro con su expareja de hace 10 años y sorprende con confesión: "La hemos pasado delicioso"

La conductora Tula Rodríguez sorprendió a más de uno al destapar detalles del reciente encuentro que tuvo con Gino Babieri, su expareja y con quien compartió buenos momentos.

Tula Rodríguez descartó volver con Gino Babieri, su expareja. Foto: Composición LR/Captura/América TV
Tula Rodríguez descartó volver con Gino Babieri, su expareja. Foto: Composición LR/Captura/América TV
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Tula Rodríguez volvió a ser noticia luego de reencontrarse con Gino Babieri, su expareja de hace más de una década. El productor, quien actualmente radica en Estados Unidos, estuvo algunos días en Perú y aprovechó su estadía para compartir con la conductora y un grupo de amigos.

El encuentro generó interés debido a la relación que ambos mantuvieron años atrás. Sin embargo, la presentadora de 'Mande quien mande' dejó claro que la reunión tuvo un carácter amical y aseguró que no existe ningún inconveniente en volver a encontrarse con personas que fueron importantes en algún momento de su vida.

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Tula Rodríguez revela detalles de su encuentro con expareja, Gino Babieri

En declaraciones a 'América espectáculos', Tula Rodríguez explicó que Babieri estuvo algunos días en Perú, pero sus compromisos dificultaron que pudieran coincidir. Finalmente, ambos lograron reunirse antes de su regreso a Estados Unidos.

“Hemos hecho un grupazo, la hemos pasado delicioso”, comentó la conductora sobre el encuentro, al que también asistieron otros amigos. La exvedette explicó que aprovechó la última oportunidad que tenía para verlo antes de que partiera.

La presentadora consideró natural reencontrarse con alguien que tuvo un lugar importante en su pasado. “Las personas que pasan por tu vida, te dejan un aprendizaje”, señaló, dejando en claro que mantiene una actitud cordial hacia sus exparejas.

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¿Tula Rodríguez regresaría con Gino Babieri?

Tula Rodríguez descartó tajantemente la posibilidad de retomar su relación con Gino Babieri. Según explicó, ambos tienen actualmente sus propios caminos y no existe intención de volver a estar juntos.

“Cero, ni él conmigo ni yo con él. Él está haciendo su vida y yo la mía”, afirmó la conductora al ser consultada sobre una eventual reconciliación.

Asimismo, Tula sostuvo que no tendría problemas en saludar a otras exparejas si vuelve a encontrarlas. “Todas las personas que han pasado por mi vida, si las veo, las saludo sin ningún problema”, manifestó.

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