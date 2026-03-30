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Érika Villalobos se sincera y revela el verdadero motivo del fin de ‘Torbellino’: "Fue una pena"

La actriz y cantante recordó al grupo musical que surgió de la exitosa telenovela de los años 90's., del cual fue parte. Proyecto tuvo entre sus filas a reconocidas figuras del medio nacional.

Erika Villalobos fue parte de la telenovela y el grupo de los años 90's. Foto: Composición LR/‘Café con la Chevez’
Erika Villalobos fue parte de la telenovela y el grupo de los años 90's. Foto: Composición LR/‘Café con la Chevez’

La actriz Erika Villalobos se pronunció acerca de su etapa en el grupo musical ‘Torbellino’, proyecto que surgió de la telenovela homónima y resultó en un fenómeno nacional de finales de la década de 1990. Villalobos, quien estuvo en el pódcast ‘Café con la Chevez’, se sinceró y reveló cuál fue la razón del fin de la agrupación que duró poco tiempo en los escenarios.

De acuerdo con la también cantante, el motivo tuvo que ver con el propietario, quien decidió no continuar con el proyecto, poniéndole fin a una era que marcó a miles de peruanos. “El dueño de la marca (Torbellino) no quiso continuar. Éramos como su hobby en ese momento, entonces no se quiso continuar con eso y fue una pena”, declaró para el espacio de Trome.

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Actriz Erika Villalobos recuerda su paso por ‘Torbellino’

Villalobos sostuvo que, con el objetivo de ingresar a un nuevo periodo musical, junto a sus compañeros de ‘Torbellino’ comenzaron a trabajar en nuevas producciones; sin embargo, aquello no se llegó a concretar. “Empezamos a trabajar para pasar a una siguiente etapa porque no puedes hacer una nueva gira con las mismas diez canciones, no, tienes que llevar algo nuevo. Entonces, empezamos a trabajar, pero nada, no se avanzó”, dijo.

A pesar de que la agrupación tuvo un corto periodo de actividad, destacó que tras 28 años el público aún recuerda con fervor a ‘Torbellino’. Conocidas figuras nacionales como Fiorella Cayo, Bárbara Cayo, Daniela Sarfati, Gabriel Calvo, entre otros, formaron parte del grupo noventero. Erika contó que en la actualidad personas le piden que cante alguno de los temas o ponen las canciones cuando llega a un lugar.

“Tú te das cuenta de cuánto a la gente le hace falta cerrar ese ciclo; quieren regresar a ese momento, yo creo que les quedó corto. Los noventas han sido muy particulares en la vida de la gente. (…) Torbellino se fue muy rápido”, señaló.

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