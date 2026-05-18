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Erik Zapata, novio de Érika Villalobos, grita su amor por la actriz y sorprende al revelar cómo le dice de cariño: “Qué fácil es amarte”

Érika Villalobos compartió fotos con su novio y destacó lo feliz que la hace sentir su relación a distancia. En tanto, Erik Zapata respondió agradecido y resaltó la conexión especial que siente con la actriz.


Érika Villalobos celebra el cumpleaños de Erik Zapata con emotivas palabras en redes sociales. La actriz dedicó un tierno mensaje a su pareja. Fotos: Instagram.
Érika Villalobos celebra el cumpleaños de Erik Zapata con emotivas palabras en redes sociales. La actriz dedicó un tierno mensaje a su pareja. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.
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El sábado 16 de mayo, Erik Zapata, novio de Érika Villalobos, estuvo de cumpleaños y la actriz peruana no dudó en dedicarle unas amorosas palabras a su actual pareja, quien llegó a su vida luego de terminar su vínculo con Aldo Miyashiro, quien fue ampayado siendo infiel. A través de sus redes, la artista contó que él la hace sentir muy feliz.

Érika Villalobos, quien mantiene una relación a distancia con Erik Zapata, no solo le deseó lo mejor por esa fecha especial, sino que compartió un video en el que se aprecian fotografías de ambos disfrutando de momentos agradables.

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Érika Villalobos y Erik Zapata, más felices que nunca

A través de su cuenta de Instagram, Érika Villalobos expresó todo lo que siente por Erik Zapata, quien la hizo volver a creer en el amor. 'Compañero de caminos, de conciertos, de tequilas, de vida. Contigo, imposible sentirme sola aunque estés a miles de kilómetros de distancia', escribió.

Érika Villalobos y Erik Zapata, más felices que nunca. Foto: Instagram.

Érika Villalobos y Erik Zapata, más felices que nunca. Foto: Instagram.

Luego, la actriz, que fue parte del fenómeno Torbellino, reveló cómo lo llama de cariño. 'Gracias por tu luz, tu presencia, tu sonrisa. Por mostrarme tu alma limpia. Hoy te celebro porque te mereces tanto… ¡Feliz cumpleaños, mi Jusmai!', añadió.

El cumpleañero se mostró agradecido por la dedicatoria y aprovechó la publicación para responder a la actriz. 'Érika Cecilia (jusmai), qué fácil es amarte. Lo supe desde el primer abrazo. Gracias por tus sonrisas, por tu comprensión, por escucharme y quererme de esa manera tan bonita y honesta. Gracias por hacerme sentir tan especial. Vamos a seguir celebrando que hay mucho por qué celebrar. ¡Te amo!', respondió Erik Zapata.

'Me encanta verte feliz', '¡Amo verte feliz! Eres de los corazones más lindos que conocí, Eri querida', 'Qué bello todo lo que estás viviendo, mi hermosa' y 'Hermosos' fueron los mensajes que les dejaron las actrices Rebeca Escribens, Silvana Cañote, Stephany Orúe y Yiddá Eslava.

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