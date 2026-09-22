Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVODebate municipal 2026 : candidatos, propuestas y la previa del evento
Espectáculos

Doménico Benavides se defiende y muestra chats tras fuertes acusaciones de exsaliente: "Una historia que no es fiel a la verdad"

Doménico, hijo de Alfredo Benavides e integrante de Zaca TV, negó acusaciones en su contra vertidas en redes sociales.

Incidente entre Doménico Benavides y su exsaliente ocurrió en 2022.
Incidente entre Doménico Benavides y su exsaliente ocurrió en 2022.Foto: composición LR/TikTok
google iconLa República en Google

Doménico Benavides, hijo del actor cómico Alfredo Benavides y miembro de Zaca TV, rompió su silencio y expuso chats luego de que una joven identificada como Pierina relatara en redes sociales una experiencia que la afectó emocionalmente durante el vínculo que mantuvieron en 2022.

Aunque la denunciante no mencionó su nombre directamente, hizo descripciones que apuntaban al hermano de Giacomo y lo alentó a publicar las conversaciones que sostuvieron. Ante ello, el influencer expuso las capturas de pantalla en una transmisión, donde dio su versión de los hechos y aseguró que la narrativa de la joven no correspondía con la verdad.

Puedes ver

Famosa influencer peruana acusa a su exesposo por maltratos: teme por la seguridad de sus hijos y pide ayuda urgente

lr.pe

Doménico Benavides se defiende tras acusaciones de su ex

Pierina relató que su vínculo con Doménico comenzó con muestras de afecto y conversaciones sobre la posibilidad de formalizar la relación. Sin embargo, según su testimonio, la situación cambió después de su primer encuentro íntimo, cuando tuvo que tomar una pastilla anticonceptiva de emergencia. La joven afirmó que Benavides se negó a acompañarla durante ese proceso y que, en ese contexto, le hizo algunos comentarios que la afectaron. De acuerdo con su versión, el creador de contenido retomó posteriormente sus muestras de afecto una vez que consideró que ya no existía riesgo de embarazo.

“Esta persona me dijo que entienda que él no tiene plata y que no iba venir a acompañarme. Yo solo necesitaba que viniera a acompañarme. Me dijo: ‘Ya verás tú cómo chu... resuelves’. Cuando fui a comprar la pastilla, me mandó un montón de mensajes preguntándome si ya la había tomado, que tenía familia en Argentina, que se podía ir, y, simplemente, ‘no te conozco’”, manifestó.

Puedes ver

Giacomo Benavides acerca del caso Liceo Naval: “No es solo una agresión física como nos quiere vender el colegio”

lr.pe

Su testimonio generó debate en redes sociales y llevó a que Doménico se dirigiera hacia ella a través de TikTok, negando su versión y pidiéndole que revisara las conversaciones que habían sostenido ambos. Posteriormente, durante la emisión de Zaca TV, el creador de contenido explicó que se vio obligado a responder por la repercusión de las acusaciones. “Me han estado mencionando en un video que salió hace dos días. Si dependiera de mí, nunca hubiera escogido exponer ninguna intimidad con ninguna mujer porque esa no es la manera en la que me manejo”, señaló.

El joven insistió en que su intención no era ventilar aspectos privados, pero que lo hacía para defenderse. “Se ha subido un video donde se me señala como protagonista de una historia que no es fiel a la verdad. Me hubiera encantado no tener que aclarar esto, pero ayer le comenté a Pierina su propio video y ella invitó a que sea yo quien publique las conversaciones”, explicó.

Benavides mostró los mensajes que intercambió con Pierina, asegurando que reflejan un acuerdo mutuo respecto a la situación que generó la denuncia pública. “Cuando tuvimos intimidad, tuvimos las conversaciones que los dos individualmente tuvimos miedo de un posible embarazo y se llegó al acuerdo que se iba tomar una pastilla. Yo tengo absolutamente todos los chats”, afirmó.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Identifican a otros tres venezolanos en crimen de “China Polo”

Kenny Yucra, periodista de Ica víctima de amenazas: “El periodismo independiente es necesario y debe ser garantizado”

Shakira donó US$ 3.68 millones para construir un colegio que alberga a 1.700 alumnos con aulas especializadas, biblioteca, comedor e instalaciones deportivas

Espectáculos

Melcochita es inmortalizado en La Victoria: cómico recibió un homenaje con una escultura y un graffiti

Magaly Medina cuestiona la nueva relación de Sheyla Rojas: “Se enamoró en tiempo récord”

Famosa influencer peruana acusa a su exesposo por maltratos: teme por la seguridad de sus hijos y pide ayuda urgente

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Identifican a otros tres venezolanos en crimen de “China Polo”

Kenny Yucra, periodista de Ica víctima de amenazas: “El periodismo independiente es necesario y debe ser garantizado”

Senadora Karla Schaefer recibió 20 mil soles de empresario minero que busca una concesión en Arequipa