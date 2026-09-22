Doménico Benavides, hijo del actor cómico Alfredo Benavides y miembro de Zaca TV, rompió su silencio y expuso chats luego de que una joven identificada como Pierina relatara en redes sociales una experiencia que la afectó emocionalmente durante el vínculo que mantuvieron en 2022.

Aunque la denunciante no mencionó su nombre directamente, hizo descripciones que apuntaban al hermano de Giacomo y lo alentó a publicar las conversaciones que sostuvieron. Ante ello, el influencer expuso las capturas de pantalla en una transmisión, donde dio su versión de los hechos y aseguró que la narrativa de la joven no correspondía con la verdad.

Doménico Benavides se defiende tras acusaciones de su ex

Pierina relató que su vínculo con Doménico comenzó con muestras de afecto y conversaciones sobre la posibilidad de formalizar la relación. Sin embargo, según su testimonio, la situación cambió después de su primer encuentro íntimo, cuando tuvo que tomar una pastilla anticonceptiva de emergencia. La joven afirmó que Benavides se negó a acompañarla durante ese proceso y que, en ese contexto, le hizo algunos comentarios que la afectaron. De acuerdo con su versión, el creador de contenido retomó posteriormente sus muestras de afecto una vez que consideró que ya no existía riesgo de embarazo.

“Esta persona me dijo que entienda que él no tiene plata y que no iba venir a acompañarme. Yo solo necesitaba que viniera a acompañarme. Me dijo: ‘Ya verás tú cómo chu... resuelves’. Cuando fui a comprar la pastilla, me mandó un montón de mensajes preguntándome si ya la había tomado, que tenía familia en Argentina, que se podía ir, y, simplemente, ‘no te conozco’”, manifestó.

Su testimonio generó debate en redes sociales y llevó a que Doménico se dirigiera hacia ella a través de TikTok, negando su versión y pidiéndole que revisara las conversaciones que habían sostenido ambos. Posteriormente, durante la emisión de Zaca TV, el creador de contenido explicó que se vio obligado a responder por la repercusión de las acusaciones. “Me han estado mencionando en un video que salió hace dos días. Si dependiera de mí, nunca hubiera escogido exponer ninguna intimidad con ninguna mujer porque esa no es la manera en la que me manejo”, señaló.

El joven insistió en que su intención no era ventilar aspectos privados, pero que lo hacía para defenderse. “Se ha subido un video donde se me señala como protagonista de una historia que no es fiel a la verdad. Me hubiera encantado no tener que aclarar esto, pero ayer le comenté a Pierina su propio video y ella invitó a que sea yo quien publique las conversaciones”, explicó.

Benavides mostró los mensajes que intercambió con Pierina, asegurando que reflejan un acuerdo mutuo respecto a la situación que generó la denuncia pública. “Cuando tuvimos intimidad, tuvimos las conversaciones que los dos individualmente tuvimos miedo de un posible embarazo y se llegó al acuerdo que se iba tomar una pastilla. Yo tengo absolutamente todos los chats”, afirmó.