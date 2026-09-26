La integrante del jurado de 'Yo soy' Jely Reátegui vuelve a la pantalla chica, luego de permanecer durante unos días en una unidad de cuidados intermedios. La actriz narra que fue internada luego de presentar síntomas de haber contraído dengue, lo que requirió un seguimiento médico.

"Fiebres extremas, dolor de ojos, de cabeza, de huesos, de músculos, escalofríos infinitos, plaquetas en el piso, hígado en colapso, rash cutáneo, picazón, ardor, pérdida de equilibrio", esas fueron, según la intérprete, las manifestaciones de la enfermedad viral que tuvo durante su atención médica.

Asimismo, la figura de televisión detalló a su manera su día a día en el lugar donde se encontraba: "Días en mi cuarto, días en UCIN, días en otro cuarto, mosquitero, cables collar, control mental, descontrol, sáquenme de aquí, fragilidad, familia, amigos, aguita de coco, plumones, granadilla, dime quién eres y canta". El mensaje de Reátegui venía con una serie de fotos que mostraron su paso por el centro médico.

Aldo Miyashiro es quien ha tomado la batuta como parte del jurado, tras la salida de Jely Reatigui. / Composición LR/ Instagram

Jely Reátegui aún no confirma la fecha exacta de su regreso a 'Yo soy'

Pese a que la intérprete ya dejó la unidad de cuidados intermedios, aún no confirma un día determinado para su regreso oficial al programa 'Yo soy', show emitido en Latina Televisión, donde también participan las figuras de Ricardo Morán, Carlos Alcántara, Franco Cabrera y Alicia Mercado.

Por el momento, Aldo Miyashiro es quien ha tomado la batuta como parte del jurado, tras la salida de Reátegui en el programa más popular del canal dos y el que cuenta actualmente con 26 temporadas.